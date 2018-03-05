30 مليار درهم إجمالي التداول العقاري بالشارقة 2017 بنمو 20 %

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

أصدرت دائرة التسجيل العقاري في الشارقة تقريرها السنوي للعام الماضي 2017، أكدت فيه إن حجم التداول العام الماضي حقق زيادة بلغت 20,4% عن العام 2016 في ظل الصعوبات الاقتصادية المحلية والعالمية، وتأتي هذه الزيادة نتيجة السياسات الحكومية المحلية والاتحادية، لدعم الاقتصاد مما انعكس إيجاباً على سوق العقار.



وقال سعادة عبد العزيز أحمد شامس الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري، بأن إجمالي حجم التداول بلغ حوالي 29,8 مليار درهم، حيث بلغت المعاملات 51000 معاملة منها 4713 معاملة بيع، أما المساحات المتداولة فقد امتدت على نحو 104 ملايين قدم2، ما بين العقارات السكينة والتجارية والصناعية، حيث تصدرت العقارات السكنية التداولات العقارية بمعاملات بلغ عددها 2483 معاملة بمساحات متداولة بلغت 31.665381 قدم2، تليها العقارات التجارية بعدد 1284 معاملة، بمساحة 30,977.815 قدم2، وأخيراً العقارات الصناعية بمعدل 859 معاملة بمساحة 30,977,815 قدم2.

وأضاف: توزعت جنسيات المتداولين لعام 2017 ما بين الإماراتيين بعدد عقارات متداولة بلغ 10108، وحجم تداول 11,2مليار درهم، يليهم الخليجيّون بعدد عقارات بلغ 757، وحجم تداول 1,7 مليار درهم، وأخيراً الجنسيات الأخرى حيث بلغ عدد عقاراتها المتداولة 1.560 وحجم تداولهم 1.6مليار درهم.