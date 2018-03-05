عيادات "القافلة الوردية" تقدم فحوصات مجانية لـ 3500 شخص بـ 5 أيام

الشارقة 24:

تشهد العيادات الطبية الثابتة والمتنقلة والمؤقتة المرافقة لمسيرة فرسان القافلة الوردية الثامنة، التي تختتم فعالياتها الثلاثاء بالعاصمة أبوظبي، إقبالاً لافتاً من الرجال، حيث نجحت خلال الخمسة أيام الماضية في توفير الفحوصات الطبية المجانية للكشف عن سرطان الثدي لأكثر من 3500 شخص، بينهم 478 رجالاً، ما يؤكد نجاح المسيرة في إزالة العديد من المفاهيم الخاطئة التي تدور حول المرض.

ولقيت مسيرة فرسان القافلة الوردية الأحد تفاعلاً رسمياً لافتاً، حيث كان في استقبالها الشيخ علي بن سعود المعلا، رئيس بلدية أم القيوين، لدى وصولها إلى المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، آخر محطاتها في اليوم الخامس من المسيرة، حيث تفقد وبرفقته سعادة ريم بن كرم، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمسيرة فرسان القافلة الوردية، عيادة "القافلة الوردية" الطبية المتنقلة، ووقف على حجم تجهيزاتها والأجهزة الطبية والتقنيات الحديثة المتوفرة فيها، والتي ستوفر الفحوصات المجانية للكشف عن سرطان الثدي، وسرطان عنق الرحم على مدار العام، بدلاً من تقديمها خلال مسيرة الفرسان فقط.

وكرمت اللجنة العليا المنظمة لمسيرة فرسان القافلة الوردية، الشيخ علي بن سعود المعلا، تقديراً لدعمه لمسيرة فرسان القافلة الوردية، كم تم تكريم عدد من الجهات والمؤسسات الداعمة للمسيرة في إمارة أم القيوين، وشمل التكريم كلاً من دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، والمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، ومدير منطقة أم القيوين الطبية، والقيادة العامة لشرطة أم القيوين، ومؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية.

وقالت سعادة ريم بن كرم: "التفاعل الرسمي والمجتمعي الكبيرين اللذان تشهدهما مسيرة فرسان القافلة الوردية في دورتها الثامنة، يؤكدان نبل رؤيتها ورسالتها، وصدق شعارها الذي رفعته قبل أكثر من سبع سنوات، ونكرر تأكيدنا بأن الإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال السنوات الماضية على صعيد تعزيز الوعي بسرطان الثدي، وتوفير الفحوصات المجانية لأفراد المجتمع كافة، ما كان لها أن تتحقق إن لم نجد هذا السند الرسمي والمجتمعي".

وأضافت بن كرم: "نجدد عهدنا بأننا ماضون في مسيرتنا التوعوية التي نسعى من خلالها إلى تبديد المفاهيم المغلوطة السائدة التي تدور حول سرطان الثدي، والحد من التداعيات السلبية للمرض على المجتمع الإماراتي، ورفع نسب الشفاء من خلال الاكتشاف المبكر للمرض، وتوفير الفحوصات المجانية".

وعلى الصعيد الطبي توزعت العيادات المؤقتة في ثلاثة مواقع رئيسة في إمارة أم القيوين هي: مركز سلمة الصحي، ومركز فلج المعلا الصحي "الموقع الوحيد الذي يوفر الفحوصات للنساء والرجال"، ومستشفى أم القيوين، فيما تواجدت العيادة الثابتة في مستشفى الشيخ خليفة العام، وشهدت هذه العيادات إقبالاً من المراجعين من كافة الجنسيات والفئات، ونجحت في تقديم الفحوصات المجانية للكشف عن سرطان الثدي لـ 705 أشخاص.

وحول الإحصاءات الطبية التفصيلية استقبلت العيادات الطبية المؤقتة 445 شخصاً، والعيادات الثابتة 260 شخصاً، بينهم 75 رجلاً، و630 سيدة، و154 مواطناً و561 مقيماً، وتم تحويل 189 شخصاً من إجمالي المراجعين إلى الماموغرام، و42 شخصاً إلى الأشعة الصوتية، وبذلك وبعد فحص 744 شخصاً في اليوم الأول من المسيرة، و659 شخصاً في اليوم الثاني، و673 شخصاً في اليوم الثالث، و739 شخصاً في اليوم الرابع، يصبح مجموع الفحوصات التي قُدمت خلال الأيام الخمسة الماضية في كل من الشارقة، ودبي، والفجيرة، ورأس الخيمة، وأم القيوين أكثر من 3500 فحص.

وثمن خالد عبد الله الشحي، مدير مستشفى أم القيوين الأدوار الكبيرة التي تقوم بها مسيرة فرسان القافلة الوردية على صعيد التوعوية بسرطان الثدي، وأهمية الكشف المبكر عنه، مؤكداً على أن المنهج التي تتخذه المسيرة والذي يرتكز في الأساس على العمل على تبديد المفاهيم المغلوطة التي تعتري المرض.

ونجحت المسيرة في خامس أيامها وبمشاركة أكثر من 15 فارساً وفارسة من جنسيات مختلفة في قطع مسافة 9.7 كم انطلاقاً من مستشفى الشيخ خليفة العام بأم القيوين، مروراً بمستشفى أم القيوين، وصولاً إلى المكتب التنفيذي عند الساعة 1:35 ظهراً وقد حظيت المسيرة بتفاعل مجتمعي كبير.

وقالت الفارسة شانون نود "41 عاماً"، إحدى الفارسات المشاركات في اليوم الخامس من المسيرة: تأتي مشاركتي في مسيرة فرسان القافلة الوردية الثامنة من منطلق حرصي على تسليط الضوء على أهمية الكشف المبكر، ودوره في الحد من خطورة سرطان الثدي، فقد عانت والدتي واثنان من عماتي من هذا المرض، كما أُصبت أنا كذلك بسرطان عنق الرحم، وفي هذه الحالات الأربع كان للفحص المبكر دور كبير في استجابة أجسادنا للعلاج حتى تماثلنا للشفاء التام، ومن هنا أدعو جميع السيدات للحرص على القيام بالفحوصات وبشكل دوري.

عجمان تستقبل مسيرة القافلة الإثنين

تصل مسيرة فرسان القافلة الوردية الثامنة في خامس أيامها الذي يصادف الإثنين 5 مارس إلى إمارة عجمان وسيكون الانطلاق عند الساعة 8:30 صباحاً من حديقة الراشدية للسيدات، مروراً ببلدية عجمان، وفندق عجمان، لتحط رحالها في نهاية المطاف على كورنيش عجمان عند الساعة 11:15 صباحاً قاطعةً مسافة (7 كم).

وستستقبل العيادات الطبية جميع المراجعين من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 6:00 مساءً في كل من الكلية الجامعية للأم والعلوم الأسرية بعجمان، وجمعية أم المؤمنين، ومركز الحميدية الطبي "لموقع الوحيد الذي سيوفر الفحوصات للنساء والرجال"، ومركز مشيرف الطبي، فيما ستتواجد العيادة الثابتة على كورنيش عجمان.

كما ستواصل العيادات الطبية الثابتة الموجودة في كلٍ من واجهة المجاز المائية بالشارقة، وكورنيش الفجيرة، ودبي مول، وكورنيش القواسم برأس الخيمة، ومستشفى الشيخ خليفة العام بأم القيوين، وكورنيش عجمان، ومجمع قرية السيف بأبوظبي، استقبال المراجعين، وتقديم الفحوصات المجانية للسيدات حتى 11 مارس الجاري.

المسيرة تتجه الثلاثاء إلى العاصمة أبوظبي

وتتجه مسيرة فرسان القافلة الوردية الثامنة الثلاثاء 6 مارس، الذي يصادف يومها الختامي إلى العاصمة أبوظبي، حيث ينطلق الفرسان في تمام الساعة 10:00 صباحاً من كورنيش أبوظبي، مروراً بمركز جامع الشيخ زايد الكبير، لتنتهي المسيرة عند مستشفى هيلث بوينت عند الساعة 4:00 عصراً، قاطعةً مسافة 15.4 كم، لتنتقل المسيرة بعدها إلى منتجع ويستين بأبوظبي، الذي يحتضن حفل الختام في تمام الساعة 6:00 مساءً، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام.

وتتوزع العيادات الطبية في اليوم الختامي لمسيرة فرسان القافلة الوردية الثامنة في كلٍ من جامع الشيخ زايد الكبير، وجامعة زايد، ومستشفى زايد العسكري "الموقع الوحيد الذي سيوفر الفحوصات للنساء والرجال"، أما العيادة الثابتة فستتواجد في مجمع قرية السيف.

وتحظى مسيرة فرسان القافلة الوردية، إحدى مبادرات جمعية أصدقاء مرضى السرطان، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة من قرينة سموه، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، الرئيس المؤسس لجمعية أصدقاء مرضى السرطان، وانطلقت نسختها الثامنة في 28 فبراير الماضي، وستستمر حتى 6 مارس الجاري، بهدف تعزيز الوعي بسرطان الثدي، وأهمية الكشف المبكر عنه، إلى جانب تقديم الفحوصات المجانية في جميع أنحاء دولة الإمارات.