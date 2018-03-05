سلطان بن أحمد: نسعى بمنتدى الاتصال الحكومي لتلبية متطلبات العصر والثورة الرقمية

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

قال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، في تصريح لـ "الشارقة 24"، على هامش المؤتمر الصحافي الخاص للإعلان عن تفاصيل النسخة السابعة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، إنه وفق رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، نؤكد حرصنا على أن تساهم فعاليات وجلسات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي هذا العام، في تطوير فكر ومفهوم الاتصال، الذي نعتبره عماد التطوير والبناء، ومحوراً رئيساً لتقدم المجتمعات.



وأضاف الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، أنه قبل سنوات ليست ببعيدة ربما كانت الكثير من التطورات الرقمية والتقنية التي نشهدها اليوم ضرباً من الخيال، ليفاجئنا واقع تقني تتسابق به الأحداث بثورة رقمية هائلة، تحتم علينا شئنا أم أبينا محاكاة تلك الثورة وتغيير أساليب الحياة وأدوات ومستويات تواصلها.



وأشار رئيس مجلس الشارقة للإعلام، إلى أنه في كل لحظة هناك تطور جديد يضعنا جميعاً أمام تحد آخر، يتطلب منا وضع الاستراتيجيات المناسبة التي تلبي تلك التطورات وتتوافق مع أهدافها، حتى لا نكون بمعزل عن عالم جيل الحاضر والمستقبل.

ونوه على أن الجهات الحكومية يجب أن تكون مواكبة لهذه التطورات، ويجب أن تتطور بسرعة التطور الموجود في مجتمعنا، حيث نلاحظ كل شهر تطوراً في وسائل التواصل خصوصاً الجيل الحالي الذي يتواصل بطرق مختلفة، ويجب أن نكون مستعدين لتوصيل رسالتنا إليه، فنسعى من خلال المنتدى الدولي للاتصال الحكومي أن نحقق هذا الهدف وأن نتمكن من إيصال رسالتنا لأكبر شريحة ممكنة.

واختتم رئيس مجلس الشارقة للإعلام حديثه بالقول: من هنا اتخذ المنتدى الدولي للاتصال الحكومي توجهه لهذا العام، تلبية لمتطلبات العصر وما يخبئه لنا المستقبل الرقمي من تحديات، لنعلن إطلاق النسخة السابعة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي تحت شعار "الألفية الرقمية... إلى أين".