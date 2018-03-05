"موارد الشارقة" و"الخدمات الاجتماعية" تبحثان التعاون

الشارقة 24:

عقدت دائرة الموارد البشرية بمقرها في الدفين اجتماعاً مشتركاً مع دائرة الخدمات الاجتماعية، بهدف دراسة الحلول والشؤون المشتركة بين الطرفين في مجال التنمية المجتمعية.

حيث التقت عفاف إبراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، عبد الله سالم المشوي مدير دائرة الموارد البشرية بالشارقة، وحضر الاجتماع من جانب الموارد البشرية سلطان محمد بن هويدن نائب مدير إدارة برامج تطوير الموارد البشرية، وعفاف محمد المرزوقي خبير برامج تطويرية، وأسماء حسن المرزوقي مدير إدارة الاتصال الحكومي، وخولة عبد الله آل علي رئيس قسم معلومات الباحثين عن عمل، وخلود طالب المازمي إداري اتصال.

ومن دائرة الخدمات الاجتماعية يوسف المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الأفرع ومدير فرع خورفكان، وعلياء الزعابي مدير إدارة المساعدات الاجتماعية، وسمية الحوسني مدير إدارة الموارد البشرية.

ناقش الاجتماع آليات التعاون بين الجهتين بشأن دراسة أوضاع أصحاب الحالات الإنسانية والاجتماعية المتقدمين بطلبات التوظيف في دائرة الموارد البشرية، واستعرضت دائرة الخدمات الاجتماعية الفئات المستحقة للدعم وأولوية كل منها في الحصول على وظيفة.

كما تم مناقشة شؤون ذوي الإعاقة، وإمكانية خلق وظائف تتناسب وطبيعة احتياجاتهم، وتم كذلك طرح مقترحات لتنظيم مقابلات خاصة بذوي الإعاقة تضمن لهم استعراض مهاراتهم وقدراتهم الحقيقية، وتؤمن لهم الاجتياز والقبول.

وطرح خلال الاجتماع مقترح لبدء تنفيذ دائرة الخدمات الاجتماعية دراسة لتحديد الحالات الخاصة، وتقديم تغذية راجعة حول أوضاعها لدائرة الموارد البشرية، وتصنيفها وفق درجة الاحتياج، كما تم الاتفاق على تحويل الحالات بين الجهتين وفق الحالة المحددة.

ويأتي هذا الاجتماع المشترك مبنياً على متطلبات التطوير الاجتماعي في الإمارة الذي يوجه بها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بهدف الاطلاع على متطلبات توفير الحياة الكريمة للمواطنين من خلال توظيفهم والارتقاء بمستوى معيشتهم، والسعي لخلق الفرص لاستيعاب الكوادر المواطنة وتوفير فرص العمل المناسبة لهم لدعم عجلة التنمية المجتمعية والاقتصادية في الإمارة.