"تطوير معايير العمل" بالشارقة تناقش تعزيز البيئة الأمنية للعمال

الشارقة 24:

في خطوة تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون بين الجهات الحكومية في الشارقة، استقبل سعادة سالم يوسف القصير، رئيس هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، مؤخراً، وفداً من القيادة العامة لشرطة الشارقة، برئاسة سعادة العميد، محمد راشد بيات، مدير عام الإدارة العامة للعمليات الشرطية، يرافقه كل من سعادة العقيد الدكتور خليفة كلندر عبد الله، مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، والعقيد إبراهيم مصبح العاجل، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية العامة، والعقيد أحمد جاسم الزعابي، رئيس مركز شرطة الصجعة الشامل، حيث عقد الطرفان اجتماعاً تم خلاله مناقشة طبيعة التحديات الخاصة بملف العمال في المناطق الصناعية بالشارقة، كما بحثا سبل التعاون المشترك، فيما يتعلق بالتوعية الأمنية الشاملة للعمال وأرباب العمل.

وخلال الاجتماع، الذي حضره فيصل راشد الشامسي، مدير الاستراتيجية وتطوير الأعمال، وعمر سالم الشارجي، مدير إدارة الدعم والاتصال المؤسسي في هيئة تطوير معايير العمل، اطلع الطرفان على تجارب العمل الخاصة بكل جهة، وناقشوا آخر تطورات عمليات المسح الميداني الخاصة بفئة العمال على مستوى إمارة الشارقة، كما تعرفوا على أهم المشكلات التي تواجه الأيدي العاملة في المناطق الصناعية ومساكن العمال، على اختلاف مواقعها بالشارقة.

وفي هذا الصدد، قال سعادة سالم يوسف القصير: "تعد إمارة الشارقة بيئة جاذبة للأيدي العاملة القادمة من مختلف دول العالم، ولذلك فنحن نسعى جاهدين إلى توفير كافة سبل الأمان والراحة لهذه الشريحة، لضمان توفير بيئة صحية وملائمة لهم، خاصة وأن هذه الشريحة تأتي محملة بعادات وتقاليد بعضها لا يتوافق مع طبيعة مجتمعنا المحلي، وهنا يأتي دور هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، من حيث توعية هذه الفئات بطبيعة عاداتنا وتقاليدنا، وتعريفهم بمنظومة القوانين والتشريعات القائمة في الدولة".

وأضاف القصير: "بلا شك أن عملية توعية فئة العمال، تحتاج إلى عمل وتنسيق دائم مع مختلف الجهات في الإمارة، وعلى رأسها القيادة العامة لشرطة الشارقة، التي تعمل معنا في نشر ثقافة الوعي بالقوانين، وتجنب المخالفات الأمنية، وهو ما يساعدنا في إقامة مجتمعات عمالية خالية من المخاطر الأمنية، وأكد أن اللقاء الذي تم مع وفد القيادة العامة لشرطة الشارقة، خلص إلى ضرورة تعميق علاقات التعاون بين الجهتين، فيما يتعلق بالتوعية الأمنية للعمال وأرباب العمل على حد سواء.

من جانبه، أعرب سعادة العميد، محمد راشد بيات، مدير عام الإدارة العامة للعمليات الشرطية عن سعادته بالتعاون مع هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، وقال: "تحرص القيادة العامة لشرطة الشارقة، على التنسيق والتعاون مع كافة الجهات الحكومية في الإمارة على اختلاف توجهاتها ومجالاتها، بهدف توفير بيئة مستقرة، يعيش فيها سكان الإمارة بكل أمان، مشيراً إلى أن القيادة العامة لشرطة الشارقة، تسعى دائماً إلى نشر الوعي الأمني بين الجمهور من خلال الحملات التي تقوم بإطلاقها بين الحين والآخر."

وتابع بيات: "بلا شك أن نشر الوعي الأمني بين شريحة العمال، مهمة لا يجب التهاون فيها، نظراً لاختلاف الثقافات التي ينحدرون منها، وهو ما نسعى إلى تحقيقه من خلال التعاون مع هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، حيث يساعدنا ذلك في ضمان خلو تجمعات العمال من أي مشكلات أمنية قد تساعد على انتشار الجريمة في المجتمع، ونحن على ثقة أن التعاون فيما بيننا، قد ساعد على تلاشي العديد من المشكلات وساهم في توفير بيئة عمل صالحة وأمنة في الوقت نفسه"، وأكد البيات، على أن ما تقوم به هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، من إحصائيات ومسح ميداني لكافة تجمعات العمال في الإمارة، يساعد على تحديد طرق تطويق الجريمة والحد من انتشارها في هذه التجمعات، خاصة وأن هذه الإحصائيات تبين مراكز تجمع العمال، وطبيعة جنسياتهم وثقافاتهم ومستوياتهم التعليمية وأعمارهم وغيرها.