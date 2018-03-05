الهيئة العامة للطيران المدني تستضيف معرض منتجات "التمكين الاجتماعي"

الشارقة 24:

شاركت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي بمعرض "منتج تمكين" للمشغولات الحرفية الراقية من إكسسوارات المنازل العصرية التي حاكتها فتيات المؤسسة، في مقر الهيئة العامة للطيران المدني.

وتوفر المؤسسة ورشة خياطة دائمة لفتياتها المتخصصات بإنتاج "منتج تمكين"، ويندرج المشروع تحت مظلة الورش الإنتاجية المهنية الخاصة بالتمكين المهني التي استهدفت الفتيات المتوقفات عن الدراسة، مما يوفر لهن فرصة العمل على الإنتاج بمستوى عالي الجودة والإتقان.

هذا ولاقى المعرض إقبالاً وتفاعلاً من موظفي الهيئة، وصرح سعادة سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: "كانت مساهمة الشارقة للتمكين الاجتماعي إيجابية، ونتطلع للمزيد من مشاركات أسر الأيتام".