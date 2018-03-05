"سياحة الشارقة" تستعرض أهم مبادراتها خلال معرض "بورصة برلين"

الشارقة 24:

تشارك هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة في الدورة الـ 52 من معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر، إحدى أهم معارض التجارة والسياحة والسفر المختصة في العالم، والذي تنطلق أعماله في الفترة من 7 مارس وتستمر حتى 11 من الشهر الجاري في العاصمة الألمانية برلين، وتعتزم الهيئة خلال مشاركتها للمرة الـ 21 على التوالي استعراض أهم مشاريعها السياحية وتسليط الضوء على تطورات البنية التحتية في الإمارة.

ويترأس سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس "هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة" وفد الإمارة، والذي يضم ممثلين عن 12 جهة حكومية وخاصة لتعريف الزوار والمشاركين في المعرض بأبرز مبادراتها ومنتجاتها وخدماتها السياحية والثقافية العالمية المستوى، ويضم الوفد ممثلين عن الهيئات الحكومية التي تشمل "ثقافة بلا حدود"، "مركز إكسبو الشارقة"، "هيئة الشارقة للتطوير والاستثمار- شروق"، "هيئة البيئة والمحميات الطبيعية"، "هيئة الشارقة للمتاحف"، "هيئة مطار الشارقة الدولي"، إلى جانب ممثلين عن وكالة مطار الشارقة للسفريات "ساتا"، "أوشيانك خورفكان منتجع وسبا"، فندق "رامادا الشارقة"، "منتجع راديسون بلو الشارقة"، منتجع ونادي صحي شيراتون شاطئ الشارقة، "الريس للسياحة والعطلات".

وقال المدفع: "يمثل معرض بورصة برلين للسياحة الدولية فرصة استراتيجية لتعزيز مكانة الإمارة على خارطة السياحة والأعمال الدولية، تماشياً مع الأجندة الوطنية الرامية إلى تطوير القطاعين الاقتصادي والسياحي، وسنسلط الضوء خلال مشاركتنا هذا العام على أبرز المقومات والقدرات السياحية في الإمارة التي ساهمت في تعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية مفضّلة، واستطاعت الإمارة من خلال منتجاتها وخدماتها السياحية المتنوعّة بأن تستقطب آلاف الزوار من مختلف أنحاء العالم، ونحن نلتزم بمواصلة التوسّع وتعزيز مبادرتنا وبرامجنا التنموية للارتقاء بالقطاع السياحي وزيادة التدفقات السياحية للإمارة وجعلها الوجهة المثالية للسياحة العائلية."

واختتم سعادته: "يعدّ السوق الألماني وغيرها من الأسواق الأوروبية من أهم الأسواق بالنسبة لإمارة الشارقة، ونطّلع من خلال مشاركتنا في المعرض إلى تعزيز العلاقات التجارية والسياحية مع مختلف الدول المشاركة من خلال تقديم المزيد من المبادرات والبرامج السياحية التي تعزز علاقتنا بالزائر الأوروبي، فضلاً عن إبرام اتفاقيات جديدة تسهم في الارتقاء بالقطاع السياحي في الإمارة".