خالد بن أحمد القاسمي: مكرمة حاكم الشارقة تعكس حرصه على أبنائه المواطنين

الشارقة 24:



أكد الشيخ خالد بن أحمد القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة أن مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بزيادة قيمة المساعدات السكنية تعكس حرص سموه الدائم على تخفيف العبء عن أبنائه المواطنين.



وأضاف الشيخ خالد بن أحمد القاسمي أن مكرمات صاحب السمو حاكم الشارقة تعكس بوضوح إحساسه باحتياجات كل مواطن في الإمارة وسعي سموه المتواصل والدائم لتأمين العيش الكريم له والحفاظ على كرامته.



وأشار إلى أن تلبية احتياجات المواطنين من أهم أولويات صاحب السمو حاكم الشارقة، من أجل إدخال السعادة إلى نفوسهم، وتمكينهم من الإسهام في تنمية مجتمعهم ومواصلة الإنجازات في إمارتهم ودولتهم.