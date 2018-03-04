المدفع: مكرمة حاكم الشارقة بزيادة "المساعدة السكنية" توفر الحياة الكريمة للمواطنين

الشارقة 24:



أكد سعادة علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، أن مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بزيادة قيمة المساعدة السكنية، تسهم في توفير الحياة الكريمة لأبنائه المواطنين، وتتيح لهم توسيع وتطوير مساكنهم الجديدة والقائمة بما يلبي احتياجاتهم، ويدخل السعادة إلى نفوسهم.



وأشار سعادته إلى أن المكرمات المتتالية من صاحب السمو حاكم الشارقة تدعم الاستقرار الأسري، وتقلل من لجوء المواطنين إلى القروض السكنية، وهو ما يمكنهم من الحفاظ على مستوى معيشتهم، ومواكبة حاجات أفراد أسرهم، ويمنحهم في الوقت ذاته الحافز لتحقيق التميز والريادة في أعمالهم ووظائفهم.