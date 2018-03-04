خيول القافلة الوردية... "معقود بنواصيها الخير"

الشارقة 24 - محمود سليم:

فرسان على ظهر خيل معقود بنواصيها الخير، يتحركون بأمل وردي على مدار سبع سنوات، ويقطعون مئات الكيلو مترات عبر إمارات الخير، في مواجهة سرطان الثدي.

1640 كيلو متراً قطعها 490 فارساً من فرسان القافلة الوردية، خلال السنوات الـ 7 الماضية، ليتمكنوا من تعزيز وعي الجمهور وتبديد المفاهيم المغلوطة حول هذا النوع من السرطان.

نجاحات حققتها القافلة عاماً بعد عام، رسَّخ خلالها الفرسان نموذجاً يحتذى به في المسؤولية المجتمعية، وهذا ما تعتز به سعادة ريم بن كرم، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمسيرة فرسان القافلة الوردية، في تصريحات لـ "الشارقة 24"؛ حيث تشير إلى أن المبادرة استطاعت تقديم الفحوصات الطبية إلى 48 ألفاً و874 شخصاً، تضاف إليهم جهود جهود خمسة أيام، بدأت الخميس الماضي، لتستمر المسيرة نحو هدفها في عامها الثامن.

وتشير الإحصائيات إلى أن إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا الفحوصات الطبية خلال الأربعة أيام الماضية، في إمارات: الشارقة، ودبي، والفجيرة، ورأس الخيمة، هم 2815 شخصاً، حيث تم فحص 744 حالة في اليوم الأول من المسيرة، و659 شخصاً في اليوم الثاني، و673 شخصاً في اليوم الثالث، و739 شخصاً في رابع أيام المسيرة.

وتحظى مسيرة فرسان القافلة الوردية، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة من قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، الرئيس المؤسس لجمعية أصدقاء مرضى السرطان.

وتشير ريم بن كرم، إلى أن مسيرة فرسان القافلة الوردية هي إحدى أهم المبادرات المجتمعية التي تهدف لصحة وسلامة الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيدة بالتفاعل الكبير على الصعيدين الرسمي والمجتمعي.

وتعتبر أن هذا التفاعل يؤكد نجاح القافلة الوردية خلال الأعوام الماضية، مشيرة إلى أن أحد أهم إنجازات المبادرة وصول العيادة المتنقلة للقافلة الوردية، والتي انتظرتها على مدار 7 سنوات، حيث يمكن للعيادة المتنقلة الكشف المبكر على 8 سرطانات، ولكنها تتخصص في سرطاني: الثدي وعنق الرحم، باعتبار أن أكثر المترددين على العيادة من النساء.

وستنطلق المسيرة في سادس أيامها، الإثنين، من حديقة الراشدية للسيدات في عجمان، مروراً ببلدية عجمان، وفندق عجمان، لتحط رحالها في نهاية اليوم على كورنيش عجمان، على أن تُنهي المسيرة رحلتها في مدينة أبوظبي.