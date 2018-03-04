"وفر" يواصل حملته الترويجية في دوائر وهيئات حكومة الشارقة

الشارقة 24:

تستمر دائرة الموارد البشرية بالشارقة متمثلة ببرنامج خصومات موظفي حكومة الشارقة "وفر" بالترويج عن الشركات الجديدة المنضمة للبرنامج، حيث نظم "وفر" معرضاً في هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، الأحد، بالتعاون مع عدداً من الشركات المساهمة.

وتأتي هذه الفعالية ضمن المعارض التي نظمتها الدائرة الشهر الماضي والتي سيتم تنظيمها لدوائر وهيئات حكومة الشارقة في شهر مارس الحالي لتعريف موظفي الحكومة على الجهات الجديدة المنضمة في برنامج "وفر" وذلك بقصد تعريف الموظفين بمدى استفادتهم من البرنامج وما يوفره لهم من خصومات تعود عليهم بالفائدة.

واستعرضت الشركات خدماتها المخصصة لموظفي الهيئة، وقدمت عروضاً وهدايا للموظفين، كما استعرضت كل شركة خبراتها وخدماتها في مجال تخصصها، وأوضحت لهم كيفية الاستفادة من العروض المقدمة من قبلهم والتي يستطيع أن يحصل عليها حاملي بطاقات عمل حكومة الشارقة وعائلاتهم.

ومن جانبها قالت جواهر سيف العود مدير إدارة الفعاليات والأنشطة المجتمعية ومدير برنامج وفر، "حرصت الدائرة في برنامج "وفر" على تقديم الأفضل والمميز للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لموظفي الحكومة وذلك عن طريق دعم الاقتصاد المحلي في إمارة الشارقة وفي دولة الإمارات العربية المتحدة بالحصول على خصومات ومميزات لجميع موظفي دوائر وهيئات حكومة الشارقة من خلال التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص.

والجدير بالذكر أنه ضمن الحملة الترويجية التي يتبناها برنامج "وفر" نظمت الدائرة الأسبوع الماضي فعالية في دائرة الأشغال العامة، وتعتزم الدائرة الاستمرار في الترويج لبرنامج "وفر" بالأيام القادمة في عدداً من الجهات الحكومية في الشارقة منها: دائرة الحكومة الإلكترونية، ودائرة الرقابة المالية، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" وذلك لتعزيز ثقافة الاستفادة من الخصومات والحصول على أفضل العروض من الشركات المساهمة.