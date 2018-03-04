خليفة الطنيجي: حاكم الشارقة يسعى لتوفير سبل العيش الكريم والآمن لأبنائه المواطنين

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

توجه سعادة المهندس خليفة الطنيجي، رئيس دائرة الإسكان في الشارقة، بجزيل الثناء والشكر والتقدير، لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على توجيهات سموه بزيادة قيمة الدعم السكني للمستفيدين من المساعدات السكنية بحكومة الشارقة من 650 ألفاً إلى 800 ألف درهم.

وأضاف الطنيجي خلال تصريحات خاصة لـ "الشارقة 24"، أن قرار صاحب السمو حاكم الشارقة، يأتي تأكيداً على قناعة سموه بأن المسكن الملائم ركيزة أساسية من ركائز العيش الكريم للأسرة المواطنة.

وأكد رئيس دائرة الإسكان في الشارقة، أن هذا القرار يعتبر أداة مهمة لتمكين دائرة الإسكان من تنفيذ مساكن ملائمة للمستفيدين من المساعدات السكنية، وكذلك يزيد من فرص إقبال شركات المقاولات الجيدة لتنفيذ مشاريع الإسكان الحكومية، لتتماشى قيمة الدعم السكني مع مؤشرات الأسواق الحالية.

وجدد الطنيجي جزيل الثناء والشكر والتقدير لصاحب السمو حاكم الشارقة، على دعمه المتواصل للعملية الإسكانية في إمارة الشارقة، وعلى تلمسه الدائم لاحتياجات أبنائه، ومساعيه في تذليل العقبات وتوفير سبل العيش الكريم والآمن والحياة الكريمة لأبنائه المواطنين.