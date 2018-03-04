مبادرة "يوم مع الشرطة المجتمعية" تبرز مهام الدوريات في رصد الظواهر السلبية

الشارقة 24:

بادرت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة بإدارة الشرطة المجتمعية بإطلاق مبادرة "يوم مع الشرطة المجتمعية"، والتي تستهدف من خلالها إشراك طلبة المدارس في أعمال دوريات الشرطة المجتمعية لرصد الظواهر السلبية داخل المجتمع، وتنفيذاً للأهداف الوقائية لوزارة الداخلية، من خلال تفعيل دور المشاركة المجتمعية، وتعبئة طاقات المجتمع نحو الوقاية من الجريمة.

وأكد العقيد الدكتور عبيد صالح حسن مدير إدارة الشرطة المجتمعية أهمية إدراك طلبة المدارس بالدور الذي يقوم به رجال الشرطة، وزيادة وعي، وفهم المجتمع لدور الشرطة، ومهامها، وإشراك طلبة المدارس في هذه المسؤولية المجتمعية، من خلال غرس الحس الأمني لديهم، بأن يكونوا هم خط الدفاع الأول للذود عن المجتمع، كونهم الشريك الأول في نجاح مهمة التصدي لأبرز الملامح، والظواهر، والسلبيات، التي قد تظهر على السطح، والتي تشكل خطراً على أمن المجتمع، واستقراره، وذلك بمساندة الأجهزة الأمنية في الوقاية من الجريمة بكل السبل والوسائل المتاحة، ومساعدتها، بهدف حماية المجتمع، وتحصينه ضد الجريمة، والانحراف.

وأضاف مدير إدارة الشرطة المجتمعية: "أن إطلاق هذه المبادرة يهدف إلى إشراك طلبة المدارس في تبني العمل الجماعي الوقائي، كأحد الوسائل الأكثر فعالية في تعزيز دور المجتمع، وأفراده، وقطاعاته، وفئاته المختلفة في دعم جهود الأمن، والاستقرار، بالإضافة إلى كسر حاجز الخوف، والرهبة، والنظرة السلبية، التي ترسخت في أذهان الكثيرين من عدم الطمأنينة، والرهبة من رجل الشرطة".