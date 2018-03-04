خيرية الشارقة تنفذ 64 مشروعاً ضمن مبادرة "غرس الآخرة"

الشارقة 24:

خلال الفترة من 2014 وحتى مطلع العام الجاري، نفذت جمعية الشارقة الخيرية 64 مشروعاً خيرياً من مشاريع مبادرة "غرس الآخرة"، التي يتم تمويلها من الاستقطاعات البنكية لمتبرعي الجمعية، وذلك حيث تضم عدداً من المشاريع الخيرية والإنسانية التي يجرى تنفيذها في عدد من البلدان النامية حول العالم.

وأعلن محمد حمدان الزري مدير إدارة المشاريع والكفالات، أن مساهمات المحسنين من الصدقات العامة ساهمت خلال السنوات الثلاث الأخيرة في حفر 58 بئراً جديدة في البلدان والمناطق التي تعاني الجفاف طيلة أيام السنة، بقيمة 250 ألف درهم، كما تم إنشاء 5 مساجد في النيجر والهند وكينيا وسيراليون والسنغال.

وأشار إلى أن إدارة المشاريع والكفالات قامت بتخصيص حسابات بنكية للصدقة العامة، مما يسهل على المحسنين التعرف على حصاد تبرعهم وثماره، حيث دخلت مساهمات الاستقطاعات في دعم وقفي خورفكان الأول والثاني، مؤكداً أنه في إطار مبادرات الجمعية لعام زايد، فإن إدارة المشاريع تستهدف التوسع في حجم مشاريع غرس الآخرة، داعياً أصحاب الأيادي البيضاء إلى مواصلة غرس صدقاتهم ليجني ثمارها أهل الحاجة في البلدان النامية، المشمولة بالعديد من المناطق النائية، التي تفتقر إلى الخدمات من طرق غير مؤهلة، وعدم توافر وحدات صحية ودور عبادة ومؤسسات تعليمية، مع ندرة المياه، والذي يؤدي بدوره إلى وقوع الجفاف وانتشاره.