مبادرة "يداً بيد" تدخل البهجة في نفوس أسر نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية

الشارقة 24:

في إطار التعاون والتنسيق بين القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، والجامعة الأميركية بالشارقة، واحتفالاً بعام زايد، تم إطلاق مبادرة مشتركة بعنوان "يداً بيد"، للارتقاء بالمستوى المعيشي لأسر نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة، وذلك من خلال صيانة منزل أحد النزلاء بأيدي طلاب الجامعة، لمساعدة أسر النزلاء، وإدخال البهجة والسرور في نفوسهم، ولم يقتصر الأمر على الصيانة فقط، بل تم تأسيس المنزل بكامل مستلزماته.

حضر تسليم المنزل، العقيد منى سرور مديرة فرع سجن النساء، والمقدم عبد الله الغزال رئيس قسم الإصلاح والتأهيل بالمؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة، والدكتورة موزة الشحي عميد شؤون الطلاب، ومدير إدارة تطوير الهيئات الطلابية بالجامعة الأميركية بالشارقة، وبحضور طلاب الجامعة الأميركية.

بدورها، أثنت العقيد منى سرور مديرة فرع سجن النساء بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة، على جهود الجامعة الأميركية المستمرة، وسعيها الدؤوب، والمستمر للارتقاء بالمستوى المعيشي لأسر النزلاء بأيدي العديد من طلبة الجامعة، الذين أثبتوا جدارتهم في القيام بمهام ومسؤوليات كبيرة تحظى باحترام، وتقدير الجميع، بما لمسناه من إبداع، وفكر خلاّق، ومبتكر، إلى جانب حرصهم على رعاية، واحتواء أسر النزلاء، والمساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية عنهم، بصيانة مبنى أحد النزلاء، وتأسيسه بالكامل بطريقة تتسم بالجمالية قدر المستطاع.

وأشارت مديرة فرع سجن النساء، إلى أن هذه المبادرة جاءت بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المختلفة، ومنها الجامعة الأميركية، انطلاقاً من مفهوم التلاحم، والتكافل الاجتماعي، لتلبية احتياجات أسر النزلاء، وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم قدر المستطاع، وزيادة نسبة الرضا، وانعكاسه على النزيل، وتعاونه مع المؤسسة العقابية والإصلاحية في تنفيذ الأوامر، والتعليمات، وتغيير النظرة السلبية لأسرة النزيل بين أفراد المجتمع.