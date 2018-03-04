مراكز التنمية الأسرية بدبا الحصن تنشر الوعي بـ "الثقافة العائلية"

الشارقة 24:

اختتمت إدارة مراكز التنمية الأسرية التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، الحملة الترويجية لمبادرات التنمية الجماهيرية الأسرية والمتمثلة في فرع دبا الحصن بمركز الفجيرة مول التجاري، في تجربة تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة الشرقية.

جاء ذلك ضمن الأهداف الاستراتيجية لإدارة مراكز التنمية الأسرية بالشارقة لنشر الوعي وتطوير الثقافة الأسرية الراقية لبناء أسرة مستقرة.

تضمن البرنامج والذي نظم على مدار يومين، في الفجيرة مول، مجموعة من الورش التي قدمها نخبة من المدربين والمتخصصين في مجال العمل الأسري والنفسي والقانوني.

حيث تخصصت الدكتورة المحامية فاطمة الظنحاني في تقديم الاستشارات الأسرية في المجال القانوني، وقدمت الاستشارات في علم الأنماط الشخصية، وفاطمة بوهارون التي تخصصت في تحليل الشخصيات لتحليل أنماط الخط للأزواج والتعرف على شخصياتهم.

بالإضافة لمشاركة الأخصائية النفسية أمل الزيودي، والأخصائية الاجتماعية جواهر الريامي، من قسم الإرشاد الأسري في فرع دبا الحصن للترويج عن الخدمة الإرشادية بالإدارة، وتقديم الاستشارات الأسرية والنفسية، بالمجان للجمهور.

تخلل البرنامج مجموعة من الأنشطة المتنوعة للكبار والصغار، وتقديم مسابقة "أنت الرابح مع التنمية"، بالإضافة إلى الورش الفنية المصاحبة التي استهدفت الأطفال.