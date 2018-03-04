هيئة مطار الشارقة الدولي تشجع موظفيها على دعم المبادرات المجتمعية والإنسانية

الشارقة 24:

استضافت هيئة مطار الشارقة الدولي يوم الخميس الماضي، حملة "كلنا مسؤول"، والتي أطلقتها مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بهدف ترسيخ مبادئ المسؤولية المجتمعية وفتح الباب أمام الأفراد والمؤسسات للمساهمة في دعم إنشاء المباني الجديدة للمدينة.

وتأتي هذه الاستضافة ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة في "عام زايد"، وتماشياً مع قيم العطاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قامت الهيئة بدعم الحملة عن طريق إرسال نشرات تعريفية للموظفين وحثهم على المشاركة في الحملة التي تستمر حتى ديسمبر 2022، وهو الأمر الذي نتج عنه مشاركة عدداً من مسؤولي وموظفي الهيئة في الحملة ومن منطلق التزام الهيئة بالمسؤولية المجتمعية ودعم المبادرات الخيرية والإنسانية التي تحقق الفائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة ولإمارة الشارقة بشكل خاص وتنعكس آثارها الإيجابية على مختلف الشرائح المجتمعية.