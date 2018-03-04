"اقتصادية الشارقة" تبحث التعاون المشترك مع أكاديمية العلوم الشرطية

الشارقة 24:

في إطار بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات وتعزيز سياسة العمل المشترك بما يخدم المصلحة العامة للإمارة، وفي إطار حرص دائرة التنمية الاقتصادية على التعاون مع المؤسسات التعليمية بشتى أنواعها، استقبلت الدائرة، وفداً من أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، برئاسة مديرها العام العقيد الدكتور محمد خميس العثمني، وكلاً من المقدم جمال الشحي، والمقدم محمد السويدي، والمقدم ناصر النعيمي، والرائد فيصل جعفر، وكان في استقبال الوفد سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وعدد من مدراء الإدارات والمستشارين بالدائرة.

بحث الجانبان العديد من القضايا المشتركة التي تصب في المصلحة العامة، حيث جرى تبادل الأفكار حول بعض الإجراءات المتبعة، كما تعرف الوفد أيضاً على هيكلة واستراتيجية العمل المتبعة في المجالات المشتركة، إضافة إلى أحدث التقنيات والحلول المستخدمة في الدائرة، وبحث الطرفين الأمور المشتركة وآليات وسبل تعزيز التعاون بما يخدم كل القطاعات في الشارقة ويطبق توجهات القيادة الرشيدة في الإمارة.

وقال سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة: "إن الدائرة تمضي قدماً في مسيرة التنمية وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الهادفة إلى تنمية الإنسان وتوفير كافة سبل الخدمة والراحة باعتباره أساس النهضة"، مشيراً إلى أن اقتصادية الشارقة تسعى بشكل مستمر للتعرف على أفضل الممارسات والحلول وتطبيقها على أرض الواقع.

وأوضح السويدي أن مثل هذه الزيارات الدورية بين الجهات الحكومية تهدف إلى خلق منصة من المعرفة وتبادل الخبرات، وتؤدي إلى الخروج بمبادرات ذات رؤى واضحة وفعالة ونتائج مميزة على صعيد التنمية المستدامة لإمارة الشارقة.

من جهته، أشاد وفد الأكاديمية بالمشاريع والمبادرات التي أنجزتها دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة والتي أحدثت نقلة نوعية متميزة وساهمت في خلق بيئة أعمال تنافسية في العديد من القطاعات الاقتصادية، مما يعكس دور الدائرة المتميز في قيادة التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة الشارقة.

وفي ختام الزيارة، أكد الوفد على أن الزيارة شكلت محطة مميزة للاطلاع على الإمكانات التي توفرها الدائرة، معرباً عن عميق شكره للدائرة لما أطلعتهم عليه من خبرات متميزة وتقنيات ومهارات جديدة ومتطورة، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون المستقبلي بما يتماشى مع معايير الخدمة الحكومية التي تتطلع لها حكومة الشارقة.