بلدية الحمرية تكرم الشركاء الاستراتيجيين وتشيد بجهودهم

الشارقة 24:

نظمت بلدية الحمرية حفلاً لتكريم الشركاء الاستراتيجيين، والذي ضم عدداً من الدوائر الحكومية والخاصة ممن ساهموا في إنجاح فعاليات البلدية خلال العام المنصرم، بالتعاون مع المجلس البلدي لمنطقة الحمرية.

حضر فعاليات الحفل الذي أقيم بمسرح نادي الحمرية الثقافي الرياضي، حميد بن سمحه الشامسي رئيس المجلس البلدي لمنطقة الحمرية، وأعضاء المجلس البلدي، ومبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، وسعيد الشامسي مدير الديوان الأميري في الحمرية، ومسؤولي وموظفي الدوائر الحكومية بالحمرية والمؤسسات الخاصة الراعية للفعاليات والبرامج.

وفي بداية الحفل رحب مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، بالحضور وأشاد بتعاون مختلف الجهات في المساهمة في تحقيق رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تنمية التعاون لخدمة الأهالي والقاطنين في الحمرية بما يعزز من المشاريع والبرامج المختلفة والمتنوعة.

وكرم حميد بن سمحه الشامسي ومبارك راشد الشامسي المؤسسات والدوائر من الشركاء الاستراتيجيين للبلدية من القطاعين الحكومي والخاص، وشمل التكريم الديوان الأميري بالحمرية، والمنطقة الحرة بالحمرية، ومركز شرطة الحمرية الشامل، وشركة الحنو العقارية ومركز ميغامول وجمعية الشارقة التعاونية وشركة الشارقة للبيئة "بيئة"، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، ونادي الحمرية الثقافي الرياضي وشركة كلداري للمعدات الثقيلة، وكلر كي، وشركة الأرقم للمقاولات، بجانب تكريم خالد علي الشامسي رئيس لجنة أيام الشارقة التراثية.