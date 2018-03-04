دفاع مدني الشارقة يسيطر على حريق بإحدى البنايات السكنية

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

صرح العقيد سامي النقبي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، أنه ورد بلاغ إلى غرفة العمليات في تمام الساعة السابعة و8 دقائق صباحاً يفيد باندلاع حريق في إحدى البنايات بمنطقة التعاون في الشارقة، ونتج عنه إصابة 7 أشخاص بإصابات بسيطة تم علاج 5 منهم في مكان الحادث.

وأكد العقيد النقبي، أن فرق الدفاع المدني تحركت على الفور من مركز الميناء وسمنان ونقطة النهدة، وعند وصولهم بعد 8 دقائق تبين أن الحادث عبارة عن حريق في مطبخ بإحدى الشقق السكنية، وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحادث عند الساعة 8:30 للحيلولة دون انتشار النيران إلى الشقق المجاورة، كما تم تسليم الحادث إلى الجهات المختصة لمعرفة ملابساته.