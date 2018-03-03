طبية رأس الخيمة تستضيف القافلة الوردية

الشارقة 24 – وام:



تستضيف منطقة رأس الخيمة الطبية، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبدعم وتوجيهات قرينة سموه سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، الرئيس المؤسس لجمعية أصدقاء مرضى السرطان، سفيرة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان للإعلان العالمي للسرطان، سفيرة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان لسرطانات الأطفال، القافلة الوردية في عدة مواقع في الإمارة.



وتتواجد الطواقم الطبية، في استقبال جميع الراغبين، في إجراء الفحوصات المجانية، والإجابة عن استفساراتهم بخصوص سرطان الثدي، وطرق الوقاية منه، وذلك من الساعة العاشرة صباحاً حتى السادسة مساء في مركز الجير الصحي، ومستشفى عبد الله بن عمران للنساء والولادة، ومستشفى رأس الخيمة.



وأكد الدكتور عبد الله النعيمي مدير المنطقة، أن التوعية والكشف المبكر للسرطانات، مسؤولية وطنية ومجتمعية وإنسانية يتوجب على كل فرد المشاركة في هذا البرنامج، إلى جانب التأكيد على أن الكشف المبكر لسرطان الثدي في مراحله الأولى يتم علاجه بنسبة كبيرة.



من جانبه، أكد محمد راشد الشحي نائب مدير المنطقة، أن المنطقة أعدت الترتيبات اللازمة للحملة في مختلف مناطق الإمارة، حيث خصصت ثلاث نقاط تمثل كل منها مركزاً لتجمع الأهالي، مجهزة بالمعدات اللازمة للكشف عن المرض وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.



ودعت القافلة الوردية، بالتعاون مع منطقة رأس الخيمة الطبية، جميع أفراد المجتمع، رجالاً ونساء، للاستفادة من الخدمة المقدمة في الأماكن المخصصة، إذ تشير الدراسات الطبية، إلى أن 98% من الحالات التي يتم اكتشاف مرض سرطان الثدي خلالها في مراحله الأولى، يتم علاجها وشفاؤها تماماً.