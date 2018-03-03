الشارقة وفنلندا تطلقان تطبيق الطباعة ثلاثية الأبعاد في قطاع الإنشاء بالمنطقة

الشارقة 24 – وام:



أطلق "مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار"، بالتعاون مع جامعة أولو للعلوم التطبيقية في فنلندا، برنامج تطبيق الطباعة ثلاثية الأبعاد في قطاع الإنشاء في الشرق الأوسط، بهدف تعزيز مكانة الإمارة في مجال الابتكار والتطوير في مجالات الحياة المختلفة، وتعزيز دور المجمع كمركز إقليمي للبحث العلمي والتجاري، والتحفيز على الابتكار في المنطقة.



وسيركز البرنامج، على التطورات الحاصلة في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتصميم الروبوتات في مجال البناء والبحث في التكوين الكيميائي الأمثل للمواد الخام المستخدمة في البناء، والتي تتناسب مع مناخ المنطقة، والمتوافقة مع أجهزة الطباعة الإنشائية.



وقد نظم المجمع، سلسلة من الورش، تهدف للترويج للبرنامج الذي يعد مشروعاً تعاونياً، بين الجامعة الأميركية في الشارقة والمجمع وجامعة أولو للعلوم التطبيقية الفنلندية، ويهدف لدعم تطوير منظومة عالمية المستوى للابتكار في الشارقة.



وستختتم هذه الورش في الأول من مايو المقبل، بمقر الجامعة الأميركية في الشارقة، بمشاركة الأقسام الرئيسية في الجامعة، مثل الهندسة المدنية، وبرنامج هندسة الميكاترونيك، والهندسة الصناعية والهندسة المعمارية والتصميم، إضافة إلى 15 طالباً زائراً من فنلندا .



وقال كيمو بايانان مدير المشاريع الدولية في "جامعة أولو": إن هذا البرنامج البحثي يعتبر بداية لعلاقة تعاون طويلة الأمد بين دولة الإمارات وفنلندا، بما يشمل الجامعات والشركات في البلدين ومختلف المجالات الأخرى، وسنستفيد من الموارد المشتركة، لتعزيز البحوث والتطوير في الشارقة، لتحديث منظومة عالمية المستوى للابتكار، في مختلف القطاعات بهدف تلبية الاحتياجات المحلية.



وأعرب عن تطلعه للتعاون في مجالات أخرى في المستقبل، مثل تطوير الروبوتات للقطاعات المختلفة والتقنيات الذكية والشبكات عالية السرعة والتطبيقات الذكية وإنترنت الأشياء وتحليلات البيانات والرقمنة الذكية.



وأسفرت الشراكة بين الجانبين، عن تحقيق تبادل إيجابي للمعرفة والخبرات، وفتحت الباب أمام فرص جديدة للتعاون مع الشركات والقطاعات ذات الصلة.



ويهدف حضور الطلبة الفنلنديين، إلى الجامعة الأميركية في الشارقة، إلى إقامة علاقات تعاون مع الشارقة، من خلال مشروع البحوث والتطوير الفنلندي "آليكي"، وهو عبارة عن مشروع متعدد التخصصات، يشتمل على العديد من المبادرات في مجالات الهندسة المعمارية وصناعة النماذج المبدئية والهندسة المدنية وإدارة الإنتاج وتكنولوجيا المعلومات والهندسة الميكانيكية والروبوتات التعاونية.