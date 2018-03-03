"أشغال الشارقة" تنجز 136 مشروعاً في 2017 بـ 850 مليوناً

الشارقة 24:



نفذت دائرة الأشغال العامة بالشارقة، العام الماضي، حزمة مشروعات تتجاوز 136 مشروعاً تتعلق بالمشاريع العمرانية واستدامتها وتطوير البنية التحتية في الإمارة وتأثيث المباني، لتكون آمنة لمستخدميها، وبالتوازي مع مواكبة خطط الإمارة التنموية الشاملة، وفقاً لاحتياجات التمدد والانتشار السكاني والعمراني، ولتحقق رؤيتها بإعمار حضاري مستدام.



وتنوعت المشاريع بين الأكاديمية والتعليمية والبحرية والبيئية، وأخرى ترفيهية وجمالية، إلى جانب المشاريع الخاصة بالبنية التحتية.



وأكد سعادة المهندس علي بن شاهين السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الدائرة، أن الدائرة قامت بتنفيذ 136 مشروعاً عمرانياً حيوياً وتنموياً وبنية تحتية، في كافة مدن ومناطق الإمارة، العام الماضي، بتكلفة إجمالية قدرت بحوالي 850 مليون درهم، لتحقق بذلك عدداً من أهداف الخطة الاستراتيجية الجديدة التي أطلقتها، عام 2017، تحت راية رؤيتها "إعمار حضاري مستدام"، والتي حملت العديد من المبادرات والمشاريع التنموية والحيوية، التي من شأنها الارتقاء بالعمل المؤسسي في الدائرة.