عبد الله بن سالم القاسمي يحضر أفراح تريم والجروان

الشارقة 24 – وام:



حضر سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، حفل الغداء الذي أقامه السبت، عبد الله حميد بن تريم، بمناسبة زفاف نجله حميد، إلى كريمة سالم محمد بن علي الجروان، وذلك بقاعة الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة.



كما حضر الحفل معالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، والشيخ سلطان بن علي النعيمي، والشيخ محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم، والشيخ بطي بن سعيد آل مكتوم، والشيخ عبد الله بن ماجد بن سعيد النعيمي، والشيخ عبد الله بن سعيد بن راشد النعيمي، والشيخ علي بن سعيد بن راشد النعيمي، والشيخ ناصر بن سعيد بن راشد النعيمي، والعميد عبد الله مبارك بن عامر نائب القائد العام لشرطة الشارقة، وعدد من الشيوخ والوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية والمحلية وجمع كبير من أهل العروسين.



شهد الحفل عروضاً شعبية وتراثية قدمتها الفرقة الحربية.