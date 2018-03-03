"نافورة دبي" تتزين بالوردي دعماً لمسيرة فرسان القافلة الوردية

الشارقة 24:



تزينت "نافورة دبي" الجمعة بحلة زاهية، حيث قدمت عروضاً تفاعلية وراقصة أمام زوار "دبي مول" باللون الوردي، وذلك بهدف لفت انتباه الجمهور للجهود الكبيرة التي تبذلها القافلة الوردية، إحدى مبادرات جمعية أصدقاء مرضى السرطان، المعنية بتعزيز الوعي بسرطان الثدي، وأهمية الكشف المبكر عنه.



وتعكس هذه اللفتة حرص "شمس إعمار"، فريق المسؤولية الاجتماعية للشركات في شركة إعمار العقارية، على دعم المبادرات المجتمعية، وساهمت العروض التفاعلية في زيادة تفاعل الجمهور مع الفرق الطبية والتطوعية لمسيرة فرسان القافلة الوردية الثامنة.



كما ساهمت هذه العروض في زيادة الإقبال على عيادة القافلة الوردية الثابتة في "دبي مول"، التي توفر الفحوصات المجانية للكشف عن سرطان الثدي للسيدات يومياً وحتى 11 مارس الجاري ابتداءً من الساعة 4:00 عصراً وحتى 10:00 مساءً، وستواصل النافورة تقديم عروضها الوردية الراقصة يومياً من الساعة 6:15 مساءً، لتستمر حتى 6 مارس الجاري مع ختام فعاليات مسيرة فرسان القافلة الوردية الثامنة.