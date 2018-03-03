شرطة الشارقة تطلق الباقة السابعة للأرقام المميزة للمركبات

الشارقة 24:



أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة، عن طرح 123 رقماً مميزاً جديداً للوحات السيارات الخاصة ضمن باقتها "السابعة"، التي أطلقتها السبت، بالتعاون مع "الإمارات للمزادات" الشركة الرائدة في إدارة المزادات العلنية والإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط.



وتتضمن الباقة السابعة 78 لوحة رباعية، و45 لوحة خماسية، من الفئة الثالثة، متاحة جميعها عن طريق خدمة "البيع الإلكتروني المباشر"، سواء عبر المنصة الموجودة في إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة الشارقة أو من خلال التطبيقات الذكية الخاصة بـ "الإمارات للمزادات".



وقال سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، إن خدمة "البيع الإلكتروني المباشر" تحقق نجاحات لافتة وتلقى إقبالاً واسعاً منذ تدشينها في أكتوبر الماضي، وقد باتت تحظى بمتابعة ورضا شريحة أكبر من جمهور المتعاملين على مستوى إمارة الشارقة، نظراً لسهولة الخدمة من جهة واليسر التام في الحصول على أي رقم مميز ضمن الباقات المطروحة.



وأضاف الشامسي أن أبرز ما يُميز "خدمة البيع الإلكتروني المباشر" للأرقام المميزة التي تم إطلاقها للمرة الأولى في الدولة بتعاون مشترك بين "شرطة الشارقة" و"الإمارات للمزادات"، هو طريقة البيع العصرية وآليات الشراء الإلكترونية وإجراءات تملّك الأرقام فائقة السهولة، مشيراً إلى أن إطلاق الباقة السابعة من الأرقام المميزة يأتي لمواكبة وتعزيز ثقة المتعاملين بهذه الخدمة الرائدة وغيرها من الخدمات المرورية المقدمة.



من جانبه، قال عمر مطر المناعي المدير التنفيذي للإمارات للمزادات، إن خدمة "البيع الإلكتروني المباشر" التي تعتبر ثمرة الشراكة الاستراتيجية القائمة بين شرطة الشارقة و"الإمارات للمزادات"، حققت نقلة نوعية في أسلوب بيع الأرقام المميزة على مستوى المنطقة، باعتبارها طريقة عصرية ومبتكرة تلبي احتياجات شريحة واسعة من الجمهور وفي متناول الجميع.