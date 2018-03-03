"غرفة الشارقة" تعقد اجتماعاً تنسيقياً مع "القيادة العامة للشرطة" بالإمارة

الشارقة 24:



عقدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، اجتماعاً تنسيقياً مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، لمناقشة عدد من المبادرات الاستراتيجية الخاصة بفئة رجال الأعمال، ومن أبرزها "ملتقى الاستدامة الاقتصادية"، الذي تنظمه منطقة الشارقة الأمنية بالتعاون مع الغرفة بوتيرة سنوية.



حضر الاجتماع إبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق في غرفة الشارقة، والمقدم طارق جاسم المدفع مدير إدارة مكتب القائد العام لشرطة الشارقة، والملازم أول نادية عبد الرحمن الحوسني، وأحمد أمجد عوض الكريم إدريس رئيس قسم مجموعات العمل في الغرفة.



وجاء هذا الاجتماع الذي عقد في مقر غرفة الشارقة مؤخراً، في إطار حرص الغرفة على تعزيز علاقات الشراكة المجتمعية مع مختلف مؤسسات الدولة، وسعيها الدؤوب للإسهام الفاعل في خدمة المجتمع عامة وقطاع الأعمال بصورة خاصة، إلى جانب تعزيز الجهود الرامية إلى رفع المستوى المعرفي بمختلف جوانب استراتيجية الإمارات الهادفة إلى تحسين وتطوير المقومات الحياتية في مختلف مناطق الدولة.



وتركز البحث حول الاستعدادات الجارية لتنظيم "ملتقى الاستدامة الاقتصادية 2018" الذي تنظمه شرطة الشارقة بالتعاون مع الغرفة، ويهدف إلى تعزيز الاستقرار الأمني ودراسة الحلول المبتكرة للتحديات التي قد تواجه القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية في إمارة الشارقة.