"إكسبو الشارقة" يبحث مجالات التعاون مع السفير المقدوني

الشارقة 24:



بحث سعادة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة ،رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، مع سعادة ساشو طاشيفسكي سفير جمهورية مقدونيا لدى دولة الإمارات، آفاق التعاون المشترك في قطاع صناعة المعارض.



وناقش الجانبان خلال اجتماع تعارفي عقد مؤخراً في مقر إكسبو الشارقة، بحضور سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي للمركز، سبل تعزيز حضور الشركات المقدونية في مختلف الأحداث التي يستضيفها وينظمها "إكسبو الشارقة" على مدار العام.



ورحب سعادة عبد الله سلطان العويس بالسفير المقدوني، وقدّم له لمحة عامة عن الإمكانيات الاستثمارية التي تزخر بها إمارة الشارقة وأطر التعاون الثنائي في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية الجاذبة والتنافسية، داعياً السفير المقدوني إلى تشجيع مؤسسات القطاع الخاص في بلاده على الاستثمار في الشارقة، وتعزيز حضورها في المعارض التي تقام في إكسبو الشارقة، الذي يحظى بسمعة حسنة على المستوى الدولي في تنظيم العديد من الأحداث العالمية الرائدة، بما يتيح لها الاستفادة من الامتيازات والتسهيـلات التي تقدمها الشارقة لمجتمع الأعمال في الإمارة وكذلك المركز للشركات العارضة.



وأعرب العويس عن استعداد إكسبو الشارقة لبذل كل ما يلزم لتطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الشارقة ومقدونيا، خاصة في مجال صناعة المعارض والارتقاء بها وتبادل الزيارات والخبرات، والاستفادة من تجارب إكسبو وخبراته العريقة التي تزيد على 41 عاماً.



من جانبه، أكد سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي للمركز، استعداد "إكسبو الشارقة" لتقديم مختلف أشكال الدعم والتسهيلات للشركات المقدونية الراغبة في المشاركة في مختلف الأحداث التي تقام على أرض المركز، بما يساعدها على تعزيز حضورها وانتشارها في أسواق المنطقة، مستعرضاً الدور الحيوي الذي يلعبه "إكسبو الشارقة"، وأهميته كمنصة لبناء العلاقات التجارية وعقد الشراكات، وعرض المنتجات والخدمات ولقاء رجال الأعمال والمستثمرين تحت مظلة واحدة تتيح للشركات الأجنبية تعزيز حضورها وانتشارها على مستوى دولة الإمارات، ومختلف دول الخليج والشرق الأوسط.



ووجّه السفير المقدوني دعوة رسمية لسعادة رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، وسعادة الرئيس التنفيذي للمركز، لزيارة مقدونيا للتعرف على مجالات الاستثمار المتاحة والمعارض المتخصصة التي تقام في بلاده، بما يُعزّز مشاركة مجتمع الأعمال الإماراتي في المعارض التي تقام في جمهورية مقدونيا.