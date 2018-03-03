بلدية الشارقة تحتفي باليوم العالمي للغة الأم

سعادة عبد الله علي القايدي يكرم المحاضر الدكتور عيسى صالح الحمادي

الشارقة 24:



نظمت إدارة الوثائق في بلدية مدينة الشارقة، محاضرة بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم، قدمها الدكتور عيسى صالح الحمادي، مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة، بحضور سعادة عبد الله علي القايدي مساعد مدير عام بلدية مدينة الشارقة لقطاع الدعم المؤسسي، والشيخة خلود إبراهيم المعلا مدير إدارة الوثائق، للتعريف بأهمية اللغة العربية، فهي لغة القرآن الكريم، وأم اللغات كما تعد أكبر اللغات السامية من حيث عدد المتحدثين بها، وإحدى أكثر اللغات انتشاراً في العالم.



كما أن اهتمام البلدية بها وبالقراءة ينعكس من خلال المكتبة التي توجد داخل مبناها وتحتوي على 14 ألف كتاب متنوع، و700 مجلة وأكثر من 1000 أسطوانة مدمجة، كما تضم ركناً يحتوي كتباً ومنشورات لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.



وأكدت الشيخة خلود المعلا أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أولى اللغة العربية اهتماماً كبيراً، وأصبحت الشارقة محط أنظار العالم بالاهتمام بها وبالكتب، كما أن دولة الإمارات العربية المتحدة لا تدخر جهداً في الحفاظ على اللغة العربية من خلال إطلاق المبادرات العديدة التي تخدم اللغة من أجل الحفاظ عليها من الاندثار، كما حرصت بلدية مدينة الشارقة على المشاركة بالاحتفال باليوم العالمي للغة الأم للتشديد على ضرورة الحفاظ على اللغة العربية.