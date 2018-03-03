"فرسان القافلة الوردية" يقفون على الإرث الحضاري للإمارات بمتحف الاتحاد بدبي

الشارقة 24:



زارت مسيرة فرسان القافلة الوردية الثامنة، إحدى مبادرات جمعية أصدقاء مرضى السرطان، المعنية بتعزيز الوعي بسرطان الثدي، وأهمية الكشف المبكر، الجمعة متحف الاتحاد بدبي، حيث تعرف الفرسان، والفرق التوعوية المصاحبة للمسيرة على الإرث الحضاري والثقافي الكبير الذي تزخر به دولة الإمارات العربية المتحدة.



وكان في استقبال المسيرة لدى وصولها إلى متحف الاتحاد، سعادة عبد الله بن معصم الفلاسي، مدير المتحف، وعدد من الموظفين والكوادر الإدارية بالمتحف، وضم وفد المسيرة كلاً من سعادة ريم بن كرم، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمسيرة فرسان القافلة الوردية، والدكتورة سوسن الماضي، مدير عام جمعية أصدقاء مرضى السرطان، رئيس اللجنة الطبية والتوعوية في مسيرة فرسان القافلة الوردية، إلى جانب كلٍ من سعيد حارب، ومريم عبد الرحمن الشرفاء، ومهند الحسون، سفراء القافلة الوردية.



وقالت سعادة ريم بن كرم: "المتابع لمسيرة فرسان القافلة الوردية يلحظ كيف أنها غدت تُمثل إحدى أهم المبادرات المجتمعية التي تنشد صحة وسلامة الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد بتنا نشهد في كل عام تفاعلاً كبيراً على الصعيدين الرسمي والمجتمعي، وهو ما يؤكد أن القافلة الوردية نجحت خلال الأعوام السبعة الماضية في أن تجعل من مجابهة سرطان الثدي قضية مجتمعية يتسابق الجميع في تحمل جزء من مسؤولياتها".



وحول حرصها على المشاركة بالسير إلى جانب الفرسان خلال الأيام الثلاثة الأولى من المسيرة قالت ريم بن كرم: "تأتي مشاركتنا في المسيرة تقديراً للجهود الكبيرة التي ظل يبذلها جنود الأمل الوردي، من فرسان، وأطباء، ومتطوعين، وفرق توعوية، والذين يعملون بتفانٍ كبير وإيمان قاطع بالرسالة التي تسعى القافلة الوردية إلى تعزيزها في المجتمع، حيث ظلوا طيلة الثلاثة أيام الماضية يبثون الوعي بسرطان الثدي، ويشجعون كل فئات المجتمع بلا كلل أو ملل على زيارة العيادات الطبية لإجراء الفحوصات، وكان لزاماً علينا أن نسير إلى جانبهم لنساهم جميعاً في الوصول إلى الأهداف المأمولة".



ومن جانبه قال سعادة عبد الله بن معصم الفلاسي: "نحرص في متحف الاتحاد على دعم كل المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى تحقيق أهداف إنسانية نبيلة، وسعداء باستقبالنا لمسيرة فرسان القافلة الوردية في دورة انطلاقها الثامنة، التي حققت خلال السبعة أعوام الماضية إنجازات لا تخطيها العين على صعيد تعزيز الوعي بسرطان الثدي، فضلاً عن تقديم الفحوصات الطبية المجانية للكشف عن المرض، والتي تعتبر حجر الزاوية في مجابهته والحد من خطورته لأكثر من 48 ألف شخص".



ووفرت مسيرة الفرسان في يومها الثالث الفحوصات الطبية المجانية للكشف عن سرطان الثدي لـ 673 شخصاً، فيما واصلت فرقها الطبية والتوعوية تعزيز الوعي بالمرض، وأهمية الفحص المبكر عنه، والدور الذي يلعبه في الحد من خطورة المرض وتداعياته.



وتوزعت العيادات المؤقتة في ثلاثة مواقع رئيسة في إمارة دبي، هي: بحيرات القدرة، وابن بطوطة مول، وحديقة زعبيل "الموقع الوحيد الذي ووفر الفحوصات للنساء والرجال" والتي شهدت اقبالاً لافتاً من قبل الرجال، حيث حرص عشرات المراجعين على زيارة العيادة لطرح استفساراتهم حول سرطان الثدي.



توفير 2000 فحص مجاني لسرطان الثدي بدبي والشارقة والفجيرة



وحول الإحصاءات الطبية التفصيلية استقبلت العيادات الطبية المؤقتة 493 شخصاً، والعيادات الثابتة 180 شخصاً، بينهم 107 رجال، و566 سيدة، و52 مواطناً و621 مقيماً، وتم تحويل 159 شخصاً من إجمالي المراجعين إلى الماموجرام، و18 شخصاً إلى الأشعة الصوتية، وبذلك وبعد فحص 744 شخصاً في اليوم الأول من المسيرة، و659 شخصاً في اليوم الثاني، يصبح مجموع الفحوصات التي قُدمت خلال الثلاثة أيام الماضية في كل من الشارقة ودبي والفجيرة 2076 فحصاً.



وبمشاركة أكثر من 15 فارس وفارسة من من مختلف الجنسيات نجحت المسيرة في يومها الثالث في قطع مسافة "9.6 كم"، انطلاقاً من طريق جميرا، وصولاً إلى متحف الاتحاد الذي حط فيه الفرسان رحالهم.



"اقتصادية رأس الخيمة" نقطة انطلاق "مسيرة السبت"



وستنطلق المسيرة السبت الذي يصادف رابع أيامها من إمارة رأس الخيمة، حيث ينطلق الفرسان في تمام الساعة 10:00 صباحاً من دائرة التنمية الاقتصادية، ليمروا بعدها بمستشفى صقر، قبل أن يحطوا رحالهم على كورنيش القواسم عند الساعة 12:45 ظهراً.



وتتوزع العيادات الطبية المؤقتة في هذا اليوم على كلٍ من مستشفى عبدالله بن عمران "الموقع الوحيد الذي سيوفر الفحوصات للنساء والرجال"، ومركز الجير الصحي، ومستشفى رأس الخيمة، فيما تتواجد العيادة الثابتة على كورنيش القواسم.



مسيرة فرسان القافلة الوردية تصل أم القيوين في خامس أيامها



وتتجه المسيرة الأحد 4 مارس الذي يصادف خامس أيام مسيرتها الثامنة إلى إمارة أم القيوين وسيكون الانطلاق عند الساعة 9:30 صباحاً من مستشفى الشيخ خليفة العام، مروراً بمستشفى أم القيوين، وصولاً إلى المكتب التنفيذي لإمارة أم القيوين عند الساعة 1:35 ظهراً قاطعةً 9.7 كم.