المنتدى الدولي للاتصال الحكومي يكشف تفاصيل دورته الـ 7 في مؤتمر صحافي الإثنين

الشارقة 24:



ينظم المركز الدولي للاتصال الحكومي، مؤتمراً صحفياً في الساعة العاشرة من صباح الإثنين 5 مارس، في فندق شيراتون الشارقة، للإعلان عن تفاصيل الدورة السابعة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة يومي 28 و29 مارس الجاري في مركز إكسبو الشارقة.



وسيعقد المؤتمر الصحافي بحضور الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، وسعادة طارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وجواهر النقبي، مدير المركز الدولي للاتصال الحكومي، وعدد من أعضاء اللجنة الأكاديمية للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي، ومسؤولي الجهات الراعية للمنتدى، وممثلي وسائل الإعلام المحلية.



وسيتم خلال المؤتمر الصحافي الكشف عن الجلسات الرئيسية والجانبية للمنتدى، والورش التدريبية والفعاليات المصاحبة، إضافة إلى الإعلان عن أسماء أبرز الضيوف والمتحدثين القادمين من مختلف أنحاء العالم، كما سيتم عرض أبرز مرافق المنتدى والتجهيزات المقدمة للمشاركين.



والدعوة مفتوحة أمام ممثلي وسائل الإعلام، والعاملين في المؤسسات الحكومية، والمهتمين بالاتصال الحكومي، وطلبة الجامعات من مختلف التخصصات، والشخصيات المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لحضور المؤتمر الصحافي.



ومن المتوقع أن يشهد المنتدى حضور أكثر من 2500 مسؤول وخبير ومختص من كافة أنحاء العالم، من صانعي القرار، والمسؤولين، والخبراء والعاملين في الاتصال الحكومي، وموظفي الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، والصحفيين والإعلاميين، وطلبة الاتصال والإعلام في الكليات والجامعات، والمهتمين بالقضايا والمواضيع التي يطرحها في هذه الدورة والتي ستتمحور حول العصر الرقمي.