"موارد الشارقة" تنفذ مبادرتها لتعزيز التواصل الفعال مع الجهات الحكومية بالإمارة

الشارقة 24:

نفذت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، مبادرتها لتعزيز التواصل الفعال مع جهات ومؤسسات ودوائر حكومة الشارقة، عبر تنظيم سلسلة زيارات ميدانية تقوم بها لجنة العلاقات الإدارية بالدائرة لمقار الجهات والهيئات والدوائر في الإمارة ومدنها الوسطى والشرقية.

وتهدف اللجنة من خلال زياراتها لجهات ومؤسسات الحكومة، إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، والحرص على إزالة كافة الصعوبات التي تواجه الجهات الحكومية، وتفعيل التواصل المباشر والمثمر بين الدائرة وكافة الجهات.

وقد نفذت الدائرة حتى الآن ما يفوق الـ 20 زيارة، شملت كافة جهات ومؤسسات الإمارة بمناطقها الوسطى والشرقية، وتضمنت كل زيارة عقد لقاء توضيحي حول الإجراءات الإدارية، والصعوبات التي تعترض إدارات الشؤون الإدارية والخدمات المساندة في الجهات.

وحول المبادرة قال سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة؛ رئيس دائرة الموارد البشرية: تأتي هذه المبادرة تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في توطيد العلاقات والتعاون المشترك مع جهات ومؤسسات الحكومة.

وقد تم العمل على تنفيذ هذه المبادرة انطلاقاً من الخطة الاستراتيجية للدائرة في تعزيز دور دائرة الموارد البشرية التكاملي مع دوائر وجهات الإمارة، حيث تم إعداد خطة عمل اللجنة، بناء على أهم الأبحاث، وأفضل الممارسات في مجال الإدارة والأعمال وتقديم الخدمات والمبادرات.

وتحرص اللجنة في ختام كل زيارة، على تدوين كافة الملاحظات والمقترحات، للعمل بها وتوظيفها وفقاً لمنهجية تحسين وتجويد الأداء.