كهرباء الشارقة تختار رئيس هيئة "الإنماء التجاري والسياحي" شخصية "شهر الابتكار"

الشارقة 24:

نظمت هيئة كهرباء ومياه الشارقة، احتفالاً لتكريم المتميزين والمبدعين والشركاء الاستراتيجيين تحت شعار "إسعاد وتكريم"، وذلك بحضور سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، واختارت الهيئة سعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، شخصية شهر فبراير التي أطلقت عليه شهر الابتكار وذلك، تقديراً لإسهاماته في تطوير مهرجان أضواء الشارقة، والتعاون مع الهيئة في مبادرة ساعة الترشيد التي تهدف للحفاظ على البيئة، والتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك، خاصة خلال أوقات الذروة، وأعلنت الهيئة خلال فعاليات الحفل اسم الفائز بجائزة التصوير الفوتوغرافي التي نظمتها تحت شعار "لحظة تفانٍ في العمل"، كما تم تنظيم معرض لابتكارات وإبداعات الموظفين وعدد من طلاب وطالبات الجامعة، عن أبحاثهم المتميزة والتي تتضمن ابتكارات جديدة في مجالات الطاقة والمياه.

وأوضح سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن تبني المبادرات الإبداعية وتطبيقها في الهيئة، يأتي تنفيذاً لتوجهيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تحقيق التميز والاعتماد على الابتكار والإبداع، في تقديم الخدمات الحكومية، والمشاركة المجتمعية مع كافة الجهات الخاصة والحكومية، واكتشاف وتنمية المواهب في كافة المجالات، مشيراً إلى أن مبادرة "أنا مبدع" التي أطلقتها الهيئة أثمرت عن نتائج إيجابية في زيادة القدرة التنافسية وتطوير مجالات العمل .

وأوضح سعيد القصير مدير إدارة الموارد البشرية، أن الابتكارات التي قدمها موظفو الهيئة خلال المعرض، تضمنت تصميم وتطوير وتنفيذ جهاز للمتابعة اللحظية للمحولات، والتي نفذتها إدارة نقل الطاقة، وابتكارات من طلاب وطالبات الجامعة تضمنت مشروع الإنارة الذكية للشوراع، ومشروعاً للحفاظ على البيئة عن طريق السيارات الكهربائية، ومشروعاً مبتكراً لتعديل مواصفات المياه وتنقيتها من الفوسفور.

وفي ختام الحفل كرم سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس الهيئة، المشاركين والداعمين لفعاليات وأنشطة الهيئة، وضمن فئة رجال في ذاكرة الهيئة تم تكريم كرم موسى عبد الله محمد، الموظف السابق بالهيئة، وتم تكريم فرق عمل المتابعة والتفتيش، ضمن فئة "الجنود المجهولين" وهم الموظفون الذين يعملون في صمت بجودة وكفاءة في كافة الظروف المناخية، ويبذلون جهودهم بإخلاص في العمل، كما تم تكريم عدد من الموظفين الأكثر التزاماً بمواعيد العمل والاستمرار لأوقات متأخرة لإنجاز المهام ضمن فئة مدراء الوقت، كما تم تكريم الموظفين الذين تقدموا بأفكار ومقترحات إبداعية خلال شهر فبراير، وتم تكريم رواد "سيوا" وهم فئة الموظفين المنتهية خدمتهم والمتقاعدين، كما كرم سعادة الدكتور المهندس راشد الليم، فريق العمل الأمني برئاسة عصام أحمد الدقي مدير إدارة الأمن والسلامة، كما تم تكريم أصدقاء "سيوا" والمتعاونين معها في تقديم أفضل الخدمات للمجتمع.