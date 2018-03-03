العميد بن عامر يستقبل وفداً من "الشارقة للتمكين الاجتماعي"

الشارقة 24:

التقى العميد عبد الله مبارك بن عامر، نائب قائد عام شرطة الشارقة الأربعاء الماضي، وفداً من مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي برئاسة أمينه الهاشمي مدير الاتصال المؤسسي، ومريم الضنحاني مسؤول إعلامي، وجوهر بن بندر أخصائي إعلامي، ومريم الخليفه مسؤول العلاقات العامة، بحضور المقدم طارق المدفع رئيس فريق مبادرة التمكين ومدير مكتب القائد العام، والمقدم محمد سعيد الظهوري رئيس قسم العلاقات العامة، وعدد من الضباط وصف الضباط الذين ساهموا في المبادرات والبرامج المقدمة لمؤسسة التمكين الاجتماعي.

وقدم الوفد الزائر الشكر للقيادة العامة لشرطة الشارقة، على دورها الفاعل وتعاونها المستمر مع مؤسسة التمكين الاجتماعي والمساهمات الكريمة والمبادرات المتنوعة التي أطلقتها شرطة الشارقة لترسم السعادة في قلوب الأيتام.

وقدم الوفد خلال الزيارة، نبذة عن خدمات مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، وفق رسالتها الواضحة، متمثلة في العمل على الاهتمام بالأيتام والتركيز على تنمية طموحاتهم وبناء قدراتهم وإطلاق مواهبهم بطرق مستدامة من خلال ممارسات مبتكرة وصولاً بهم للرخاء الاجتماعي بالشراكة مع مختلف شرائح المجتمع، كما تم استعراض أهم المشاريع التي تم التعاون فيها مع شرطة الشارقة والمبادرات المستقبلية التي سيتم تفعيلها خلال العام الجاري لتصب في خدمة الأيتام المنتسبين لمؤسسة التمكين الاجتماعي.

وأعرب العميد بن عامر، عن بالغ شكره وتقديره لوفد مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، على هذه الزيارة، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة وفي إطار أهدافها الرامية لتحقيق الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية لتعزيز الأمن والأمان ودعم الاستقرار بين جميع فئات المجتمع وأفراده، واستمرار التعاون مع مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي في العديد من المشاريع التي تخدم فئة عزيزة على قلوبنا وهم الأيتام لترسيخ قيم التطوع وعمل الخير، وتعزيز روح المسؤولية المجتمعية، وغرس قيم الولاء والسعادة في نفوس الأيتام، بما يخدم فئة الايتام وأسرهم من خلال المبادرات المجتمعية والحملات التطوعية، لما له من دور مهم في تفعيل رسالة المؤسسة والمساهمة البناءة في إثراء برامجها وتعزيزاً لجسور التواصل مع جميع أفراد ومؤسسات المجتمع.

وقال نائب قائد عام شرطة الشارقة: "إن ما قدمناه هو بداية تعاون إلى آفاق أوسع وأرحب لتقديم خدمات إضافية لهذه الفئة بهدف جعلهم قادرين على تحمل المسؤوليات وبناء الوطن مع كافة الهيئات والمؤسسات العاملة في خدمة المجتمع، ليكونوا من الأبناء المخلصين لدولة الإمارات".

وكان من أبرز أوجه التعاون التي قدمتها القيادة العامة لشرطة الشارقة المبادرة بتلبية رغبات 8 من أيتام المؤسسة بينهم 3 من ذوي الإعاقة لتحقيق أمنياتهم بممارسة مهنة شرطي مرور، حيث قاموا بمرافقة عناصر الشرطة أثناء تأدية عملهم في تنظيم السير والمرور، والإشراف على توجيه حركة المرور في المواقع والتقاطعات والشوارع، بالإضافة إلى اطلاعهم على عدد من المهام التي يمارسها رجال المرور ورقباء السير.

وبالإضافة إلى ذلك مشاركة 120 يتيماً في مبادرة "شتاء دافئ" التي نظمتها القيادة العامة لشرطة الشارقة، والتي استهدفت توزيع 150 من المعاطف الشتوية على العمال في المواقع الإنشائية والشوارع.