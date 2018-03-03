"مالية الشارقة" تنظم ورشتي عمل حول الاستراتيجية المؤسسية

الشارقة 24:

حرصاً منها على الاستمرار في عملية التطوير، ومواكبة أحدث النظم الإدارية، نظمت دائرة المالية المركزية بالشارقة مؤخراً، ورشتي عمل حول الاستراتيجية المؤسسية، بهدف تعزيز قدرات الموظفين في مجال إعداد الاستراتيجيات وتطويرها وتنفيذها وضمان توافقها مع رؤية الدائرة والميزانية المحددة لها.

وتناولت الورشة الأولى التي استمرت على مدى يومين موضوع "تحقيق الاستراتيجية"، واشتملت على التعرف على الأدوات الأساسية المعتمدة عالمياً لتحليل الوضع الحالي والبناء عليه للتمكن من تحديد رؤية مستقبلية واضحة وثابتة، وتعريف مفهوم الاستراتيجية، ومكونات الخريطة الاستراتيجية التي تتبع منهجية بطاقة الأداء المتوازن، ويتم تطبيقها داخل الدائرة حالياً من خلال نظام إلكتروني متقدم لمتابعة الأداء.

وركزت ورشة العمل الثانية على "تحليل الوضع الحالي"، وتناولت أهمية الاعتماد على أداة مصفوفة التحليل الخارجي والتي تتضمن العوامل المحيطة السياسية والاقتصادية والبيئية والمجتمعية والقانونية والتكنولوجية، والعوامل التي تتميز وتتفرد بها الدائرة في اعتماد مصفوفة التحليل الرباعي التي تظهر مكامن القوة والتحديات، إضافة إلى الفرص والمخاطر التي تواجهها الدائرة وكيفية تذليلها والتغلّب عليها.

وقال بدر آل علي، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي في دائرة المالية المركزية: "تأتي إقامة هاتين الورشتين التدريبيتين ضمن جهود الدائرة لعرض أفضل الممارسات في تنفيذ الاستراتيجية المؤسسية، بداية من تحديد الاستراتيجية إلى المهارات المطلوبة لتنفيذها، تماشياً مع حرص الدائرة على تطوير آليات العمل، وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية المعاصرة".

وأكد آل علي، أن مثل هذه الورش تسهم في تعزيز أجندة التطوير التي تتبناها دائرة المالية المركزية، ودعم العمليات الأساسية في تنفيذ الاستراتيجية، وبناء القدرات في هذا المجال وإدارة المخاطر ومواجهة التحديات بما يدعم جهود الدائرة في بناء منظومة مالية قائمة على الابتكار لتحقيق الاستدامة المالية والازدهار الاقتصادي والاجتماعي، وتطوير كفاءة الإنفاق الحكومي وتحسين مستوى الأداء المالي.

وسيتم استكمال هاتين الورشتين بورشة أخرى تقام في السابع من مارس الجاري تحت عنوان "تأكيد الوضع الحالي لتطوير الرؤية والرسالة"، وستتضمن مراجعة نتائج وإحصاءات الدراسات والتحليلات الخاصة بالوضع الحالي للدائرة، وتأكيد العوامل المحركة للانتقال من الوضع الحالي إلى الوضع المراد تحقيقه وتأكيد أجندة التطوير المتفق عليها.

وتعمل دائرة المالية المركزية بالشارقة، على إدارة الشؤون المالية والحسابات الحكومية في إمارة الشارقة، ودفع عجلة التحسين والتطوير لتحقيق الأداء الحكومي المطلوب، مستندة في ذلك على استخدام أفضل أنظمة الحسابات والموازنات الحكومية لتعزيز كفاءة العمل الحكومي والأداء المالي في الإمارة وتبني تجربة مميزة في مجال المالية العامة.