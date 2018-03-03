لجنة "استشاري الشارقة" تزور مركز دبا الحصن الصحي

الشارقة 24:

ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع، قام وفد من لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بزيارة لمركز دبا الحصن الصحي، للوقوف على مختلف برامج التوعية والخدمات الطبية التي يقدمها المركز للمرضى والمراجعين.

ضم الوفد كلا من عائشة رضا البيرق رئيس اللجنة، وعذراء الريامي مقررة اللجنة، وثاني هزيم السويدي وعوض مصبح مبارك ومحمد عبد الله بن نومه الكتبي ومحمد حمد المنصوري، ومن الأمانة العامة للمجلس محمد بوخلف رئيس قسم شؤون اللجان.

وأكدت عائشة رضا البيرق رئيس اللجنة، أن الزيارة تأتي في إطار تواصل اللجنة مع كافة الجهات التي تقدم الرعاية الصحية والوقوف على احتياجاتها والحرص على توفير كافة المتطلبات لخدمة المواطنين في كافة الشؤون العلاجية.

من جهته، رحب محمد اليحيائي المسؤول الإداري لمركز دبا الحصن الصحي بوفد لجنة الشؤون الصحية بالمجلس الاستشاري، وأطلعه على مختلف خدمات الرعاية المقدمة لأهالي مدينة دبا الحصن وشيص والنحوه في المركز، ثم اصطحب الوفد الزائر في جولة شملت عيادات المركز والمختبرات، وقدم لهم شرحاً على ما يقدمه المركز من توعية وفحوصات ما قبل الزواج وغيرها من برامج الرعاية الداعمة ومساهمة في نشر الثقافة الصحية بين أفراد المجتمع.