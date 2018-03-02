"فريق الإمارات للبصمة الوراثية" يبحث آخر تطورات مشروع ربط "قواعد البيانات"

الشارقة 24:



في إطار سعيه الدؤوب وجهوده المستمرة للعمل الأمني المشترك، والارتقاء بأساليب مكافحة الجريمة، وفق أفضل الممارسات الفنية، عقد مجلس إدارة فريق البصمة الوراثية على مستوى الدولة، اجتماعه الثاني للعام 2018م، بمقر مركز الشارقة لعلوم الفلك والفضاء، وذلك برئاسة العميد عبد الرحمن الحمادي رئيس المجلس بحضور العميد خبير أحمد حاجي السركال – رئيس قسم المختبر الجنائي بالإنابة بشرطة الشارقة وعدد من الضباط والخبراء في المجال، من كل من مختبر أبوظبي، والعين، ودبي، والشارقة ورأس الخيمة، حيث بدأ الاجتماع بترحيب الحمادي بالسادة الحضور، مثمناً الجهود الوطنية التي يبذلونها من مختلف مواقعهم من أجل ترسيخ الصورة الحقيقية لواقع السعي المستمر، والتنسيق المشترك فيما يخص توحيد جهود تطوير عمل المختبرات الجنائية على ضوء المقترحات والتصورات التي تخدم مصلحة الارتقاء بالأداء وتحقيق أفضل النتائج وفق المعايير القياسية في مجال البصمة الوراثية.



وأكد السركال على ضرورة عقد مثل هذه الاجتماعات بشكل دوري، لما لها من دور إيجابي وحيوي في زيادة مستوى التنسيق بين مختلف الأعضاء، وأهميتها في توحيد الاجراءات بين المختبرات الجنائية، والاستفادة المثلى من تحقيق أكبر قدر ممكن من تبادل المعلومات، والأفكار العلمية والخبرات العملية والتجارب المعملية المطبقة وتوظيفها لمصلحة جودة أداء المهام.