"هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف" تبحث أوجه التعاون مع عُمان

الشارقة 24:



اختتم وفد من هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، برئاسة سعادة صلاح سالم المحمود، مدير عام الهيئة، زيارته لهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في سلطنة عمان الشقيقة، حيث تم خلال الزيارة، الاطلاع على تجربة السلطنة في بناء نظام إدارة الوثائق ومشروع الأرشفة الإلكترونية، ومشروع التاريخ الشفاهي، وآلية التوثيق المتبعة، كما زار الوفد معمل الإتلاف.



كما استعرض الجانبان، أوجه التعاون القائم بين الطرفين في مجال الاختصاص، وسبل الاستفادة من الخبرات والكفاءات المتوفرة لدى السلطنة، بما يتناسب مع أهداف الهيئة.



هذا وقد زار الوفد، وزارة البيئة العمانية، للاطلاع على نظام إدارة الوثائق بها، والذي تشرف عليه هيئة الوثائق والمحفوظات.



وأشاد المحمود بجهود هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، والتي تعتبر رائدة في المجالات أعلاه، ونموذجاً يحتذى به في بناء نظام إدارة الوثائق في الجهات الحكومية وغيرها من مجالات الاختصاص، مؤكداً على شمولية أهداف برنامج العمل المشترك، وتقدم بجزيل الشكر والتقدير والعرفان لسعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني، رئيس الوثائق والمحفوظات الوطنية، على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، وتسخيره إمكانيات هيئة المحفوظات، لتقديم الدعم لهيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، وتدريب وتأهيل فريق العمل المختص فيها.



وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان الدروع والهدايا التذكارية.