القافلة الوردية تختتم جولاتها في الشارقة والفجيرة بـ 1400 فحص خلال يومين

الشارقة 24:



في ثاني أيام جولات مسيرتها الثامنة، التي تأتي تزامناً مع عام زايد الخير، واصلت مسيرة فرسان القافلة الوردية الخميس، جهودها التوعوية الرامية إلى تعزيز الوعي بسرطان الثدي، وأهمية الكشف المبكر عنه، وتقديم الفحوصات المجانية للكشف عن المرض، وشهدت عياداتها الطبية إقبالاً من المراجعين من كافة الجنسيات والفئات، ونجحت في تقديم الفحوصات المجانية لـ 659 شخصاً.



وتوزعت العيادات الطبية المؤقتة في يوم الثاني من المسيرة على أربعة مواقع هي مستشفى مسافي، ومستشفى الفجيرة "الموقع الوحيد الذي وفر الفحوصات للنساء والرجال"، وكوزمسيرج، وعيادات مستشفى الإمارات، بجانب العيادات الطبية الثابتة الموجودة في كلٍ من واجهة المجاز المائية بالشارقة، وكورنيش الفجيرة، وكورنيش القواسم برأس الخيمة، ومستشفى الشيخ خليفة العام بأم القيوين، وكورنيش عجمان، ومجمع قرية السيف بأبوظبي، التي ستواصل تقديم الفحوصات المجانية "للسيدات فقط" حتى 11 مارس الجاري.



واستقبلت العيادات الطبية المؤقتة والثابتة، وعيادة القافلة الوردية المتنقلة 595 سيدة، و 64 رجلاً، بينهم 125 مواطناً، و534 مقيماً، تمت إحالة 166 منهم إلى الماموجرام، و22 شخصاً إلى الأشعة الصوتية، وذلك بعد فحص 744 شخصاً في اليوم الأول من المسيرة، ليصبح المجموع 1403 فحوص مجانية للكشف عن سرطان الثدي.



وقالت الدكتور سوسن الماضي، المدير العام لجمعية أصدقاء مرضى السرطان، رئيسة اللجنة الطبية والتوعوية لمسيرة فرسان القافلة الوردية: "الإقبال الكبير الذي تشهده مسيرة فرسان القافلة الوردية، يؤكد أن النظرة المجتمعية إلى مرض سرطان الثدي اليوم لم تعد كتلك التي كانت سائدة قبل أكثر من سبع سنوات، حيث نلحظ ارتفاع الوعي حيال المرض، والذي ينعكس إيجاباً على حجم إقبال المراجعين على العيادات الطبية لإجراء الفحوصات، مع استجابة المرضى للعلاج".



وقطعت المسيرة في يومها الثاني مسافة 14.9 كم انطلاقاً من سيتي سنتر الفجيرة، مروراً بمستشفى الفجيرة، وقلعة الفجيرة، وصولاً إلى كورنيش الفجيرة، وحظيت بحفاوة كبيرة من كل أفراد فئات المجتمع في إمارة الفجيرة، حيث تبادلوا مع الفرسان والمتطوعين التحايا وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معهم، مثمنين جهودهم في تعزيز الوعي بسرطان الثدي.



المسيرة تتجه صوب دبي مع مسيرة "القوارب" و"الفرسان الصغار"



وتتجه مسيرة فرسان القافلة الوردية الجمعة الذي يوافق ثالث أيامها إلى إمارة دبي، وستكون نقطة انطلاق الفرسان من طريق جميرا في تمام الساعة 9:00 صباحاً، ليحطوا رحالهم في متحف الاتحاد عند الساعة 11:15 صباحاً ليقطعوا بذلك مسافة 9.6 كم.



وستستقبل العيادات الطبية جميع المراجعين الراغبين في إجراء الفحوصات للكشف عن سرطان الثدي في كل من بحيرات القدرة، وابن بطوطة مول، وحديقة زعبيل "الموقع الوحيد الذي سيوفر الفحوصات للنساء والرجال"، التي ستواصل في تقديم الفحوصات المجانية للسيدات حتى 11 مارس الجاري، علماً بأن العيادة الطبية الثابتة في دبي مول ستدخل حيز الخدمة ابتداءً من الأحد.



وسيشهد ثالث أيام المسيرة وللعام الثالث على التوالي وبالتعاون مع "نخيل" تنظيم "مسيرة القوارب الوردية"، وستقام هذه الفعالية التي ستتيح لمحبي الزوارق الانضمام إلى المسيرة والمشاركة في تعزيز الوعي بسرطان الثدي، في نخلة دبي من الساعة 1:00- 3:00 ظهراً.



كما ستقام وللعام الثاني على التوالي"مسيرة الفرسان الصغار"، التي ستفتح المجال أمام الأطفال للمشاركة في المسيرة بخيولهم الخاصة، وذلك من خلال السير في المضمار المخصص لهم، والذي سيشهد إقامة العديد من الفعاليات الترفيهية التي تستهدف الصغار، وتقام "مسيرة الفرسان الصغار" في بحيرة القدرة بدبي من الساعة 4:00 عصراً وحتى الساعة 6:00 مساءً.



المسيرة تنطلق السبت من رأس الخيمة



وستنطلق المسيرة السبت، الذي يصادف رابع أيامها من إمارة رأس الخيمة، حيث ينطلق الفرسان في تمام الساعة 10:00 صباحاً من دائرة التنمية الاقتصادية، ليمروا بعدها بمستشفى صقر، قبل أن يحطوا رحالهم على كورنيش القواسم عند الساعة 12:45 ظهراً، وتتوزع العيادات الطبية المؤقتة في هذا اليوم في على كلٍ من مستشفى عبدالله بن عمران "الموقع الوحيد الذي سيوفر الفحوصات للنساء والرجال"، ومركز الجير الصحي، ومستشفى رأس الخيمة، فيما تتواجد العيادة الثابتة على كورنيش القواسم.



وتحظى مسيرة فرسان القافلة الوردية، إحدى مبادرات جمعية أصدقاء مرضى السرطان، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة من قرينة سموه، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، الرئيس المؤسس لجمعية أصدقاء مرضى السرطان، وانطلقت نسختها الثامنة في 28 فبراير الماضي، وستستمر حتى 6 مارس الجاري، بهدف تعزيز الوعي بسرطان الثدي، وأهمية الكشف المبكر عنه، إلى جانب تقديم الفحوصات المجانية في جميع أنحاء دولة الإمارات.