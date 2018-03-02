عبد العزيز المسلم يُكرّم المشاركين في أسبوع التراث الأردني

خلال تكريم المشاركين في أسبوع التراث الأردني

الشارقة 24:



كرّم سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، الوفد الأردني المشارك في فعاليات أسبوع التراث الأردني، التي لاقت تفاعلاً حيوياً لافتاً، وإقبالاً كبيراً من الجالية الأردنية خصوصاً، وبقية الجنسيات العربية عموماً، حيث توافدوا بشغف ومحبة على فعاليات الأسبوع التي عكست الكثير من ملامح وتفاصيل وعناصر ومكونات التراث الأردني المتنوعة في البوادي والأرياف والمدن.



وجاء أسبوع التراث الأردني الذي انطلقت فعالياته في 25 فبراير الماضي، بحضور سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، والقنصل العام للمملكة الأردنية الهاشمية في الدولة، الدكتور سائد الردايدة، والأستاذ الدكتور محمد الشناق، رئيس جمعية الأنثروبولوجيين الأردنيين، وعميد شؤون الطلبة في جامعة اليرموك، الدكتور أحمد الشياب، واختتمت فعالياته الخميس، ضمن برنامج أسابيع التراث العالمي الذي ينظمه المعهد تحت شعار تراث العالم في الشارقة، حيث يستضيف من خلاله إحدى الدول العربية أو الأجنبية، لعرض وتقديم بعض ملامح وعناصر تراثها.



وكان لافتاً تفاعل الحضور الجماهيري مع مختلف فعاليات الأسبوع، حيث أعرب الجمهور عن إعجابه وتقديره لتلك الفعاليات والأنشطة التي قدم من خلالها الوفد الأردني تشكيلة غنية من مختلف أنماط وألوان وأشكال التراث الأردني العريق والمتنوع، من فنون شعبية وموسيقى وطرب أصيل ودبكات شعبية، وعزف على العود، وعزف على الربابة، ودقة المهباش التي تتميز بموسيقى خاصة تطرب الآذان، وزفة عرس وليلة حنة، وعروض أزياء تراثية، وأشعار وألغاز تفاعلية مع الحضور، وعرض عن مسيرة الحياة للأردني منذ الولادة، والطقوس والتاريخ، بحضارة عريقة تمتد جذورها إلى آلاف السنوات.



وقال سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث: "سعدنا بفعاليات أسبوع التراث الأردني منذ اليوم الأول، وكان تفاعل الجمهور لافتاً وحيوياً مع كل الفعاليات والأنشطة، بدءاً بتلك النماذج والألوان واللوحات من الدبكات الشعبية التي تصل إلى أكثر من 20 لوحة، والعروض المتنوعة من الغناء الفلكلوري التراثي الأردني، وعزف على العود، مروراً بتلك الأكلات الشعبية والتراثية الأردنية، وفعاليات وعروض الأزياء التراثية، والحرف والأدوات التراثية، والمنحوتات الخشبية التي تعكس أدوات ومنتجات تراثية، بالإضافة إلى معرض الصور واللوحات التشكيلية، وغيرها من عناصر ومكونات التراث الأردني".



وأكد الدكتور المسلم، أن برنامج أسابيع التراث العالمي جاء بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وفي إطار أنشطة معهد الشارقة للتراث للتعريف بالتراث الثقافي العالمي وانفتاحه على التجارب العربية والدولية في هذا المجال، حيث تقدم الأسابيع الفرصة للأشقاء والأصدقاء من أجل عرض العديد من النماذج من تراثها الثقافي بمختلف تجلياته.



ومن جانبه، قال الأستاذ الدكتور محمد الشناق، رئيس جمعية الأنثروبولوجيين الأردنيين:"شكل أسبوع التراث الأردني في معهد الشارقة للتراث فرصة كبيرة لعرض بعض ملامح تراثنا الأردني في الإمارات، فكل الشكر والتقدير لمعهد الشارقة للتراث، ورئيسه الدكتور عبد العزيز المسلم، على جهودهم من أجل صون التراث وحمايته".



ومن جانيها، قالت عائشة غابش، رئيس لجنة أسابيع التراث العالمي: "تعد أسابيع التراث العالمي لفتة مهمة للتعريف بتراث العالم الثقافي، وما يحويه من ثراء وتنوع، وقد أسهمت مجمل الفعاليات في التعرف على مختلف الجوانب التراثية والثقافية والحضارية لتلك الدول، فعلى مدار الفترة الماضية منذ انطلاقة البرنامج حتى الآن استضفنا 17 دولة، وجاء أسبوع التراث الأردني ليكمل المسيرة التراثية الحافلة مقدماً إضافة نوعية ومستعرضاً تجربة جديدة، من خلال ما قدمه لنا على مدار خمسة أيام من لوحة تراثية زاخرة بتراث الأردن الأصيل، وماضيه العميق استكشفنا من خلاله ملامح التنوع الثقافي عبر العديد من الأنشطة".