سارة حمد وصفية عبد الرسول تتأهلان إلى نصف نهائي "منشد الشارقة الصغير 4"

الشارقة 24:

ضمن منافسات المرحلة الأولى من برنامج "منشد الشارقة الصغير" في نسختة الرابعة، تأهلت المتنافستان سارة مصبح حمد من مدرسة الثميد بالوسطى، وصفية عبد الرسول من مدرسة الإمارات الخاصة بالشارقة، إلى الدور قبل النهائي من منافسات البرنامج، الذي تنتجه وتقدمه مؤسسة الشارقة للإعلام، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

جاء ذلك خلال الحلقة الثالثة من البرنامج الأول من نوعه عربياً، التي بُثت مساء الخميس على شاشة تلفزيون الشارقة، وجاءت الحلقة بمشاركة 56 متسابقاً، يتنافسون للترقي إلى الدور قبل النهائي، الذي سيشهد تنافس 16 متسابقاً، يتأهل منهم 8 متنافسين للحلقة النهائية.

وإلى جانب المتنافستين المتأهلتين، شارك في الحلقة الثالثة من البرنامج كل من حسين حميد إبراهيم من مدرسة القدوة بكلباء، ويوسف عبد المتين من مدرسة سلمان الفارسي بالشارقة، ونورانا مهتيبا من مدرسة الدرة الدولية بالشارقة، وعلي سلطان سالم من مدرسة الخالدية بدبا الحصن، وميرة يوسف محمد من مدرسة جميلة بو حيدر بكلباء.

وانطلقت المنافسات بلوحة فنية رسمتها صفية عبد الرسول، حيث أطربت الحضور بأنشودة مسلسل "قصص النساء في القرآن" للفنانة جنات، والتي استطاعت من خلالها أن تحجز موقعها بقوة واقتدار بين المتأهلين إلى الدور نصف النهائي من منافسات النسخة الرابعة من البرنامج.

وتواصل الإبداع مع المتسابق حسين حميد إبراهيم، الذي أدى أنشودة "أمي يا نبع الحنان"، لتأتي بعده نورانا مهتيبا، التي أبهرت الجمهور بأدائها المتميز لأنشودة "رقت عيناي شوقاً"، للمنشد العالمي ماهر زين، تلاها علي سلطان سالم، الذي أدى أنشودة "أتعبتني يا قلب في دنيا هواك".

وجاءت سارة مصبح حمد لتؤكد أن الموهبة لا تعترف بالعمر، فهي المتسابقة الأصغر سناً بين جميع المشاركين في الحلقة الثالثة، حيث أبدعت في أدائها لأنشودة "إن شاء الله" للمنشد العالمي ماهر زين، والتي كانت تذكرة عبورها للدور المقبل، تلاها كل من يوسف عبد المتين، بأدائه لأنشودة "يا أمي" للمنشد مشاري العفاسي، وميرة يوسف محمد، التي أطربت الجمهور وأعضاء لجنة التحكيم بأدائها لأنشودة "لعله خير" للمنشد حمود الخضر.

وفي هذا الصدد أكد نجم الدين هاشم، المنتج المنفذ لبرنامج منشد الشارقة الصغير، على أن البرنامج يواصل في نسخته الرابعة التنقيب والكشف عن المواهب الصاعدة في مجال الإنشاد، والتي سيكون لها مستقبل واعد في هذا المجال، ووعد المشاهدين بالعديد من الأصوات العذبة والشجية خلال الحلقات المقبلة عبر شاشة تلفزيون الشارقة.