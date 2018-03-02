"شؤون الضواحي" تستعرض المبادرات الجديدة وإنجازات الدائرة

الشارقة 24:

عقدت دائرة شؤون الضواحي والقرى، اجتماعها الدوري الثاني للعام الجاري، بمنطقة شيص، بحضور سعادة خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي رئيس الدائرة، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير الدائرة، وبمشاركة عدد من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين.

واستعرض الاجتماع أعمال وإنجازات الإدارات والأقسام، ومناقشة الأنشطة والفعاليات القادمة، كما ناقش الحضور جملة من المقترحات والمبادرات الجديدة المقدمة من قبل موظفي الدائرة.

وأكد سعادة خميس بن سالم السويدي رئيس الدائرة، في كلمته للموظفين أهمية العمل بروح الفريق الواحد وحث الموظفين على طرح الأفكار والمقترحات ومناقشتها أمام الجميع خلال الاجتماعات الدورية للدائرة، والسعي نحو تحقيقها بما يخدم ويعزز دور الدائرة ومجالس الضواحي.

من جانبه، ثمن الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير شؤون الضواحي والقرى، جهود الموظفين وما قدموه من أعمال ساهمت في إثراء عمل الدائرة خلال الفترة الماضية ومواصلة الجهود لضمان استمرار النجاحات.

بعدها قام وفد الدائرة بحضور محمد خميس محمد النقبي نائب والي منطقة شيص بجولة تعريفية في المنطقة، والتي تقع في أحضان الجبال الشاهقة وعلى الحدود الشرقية للدولة وعلى بعد 17 كم من مدينة خورفكان، وتمتاز المنطقة بالطبيعة الخلابة حيث تكثر المزارع وينابيع المياه الجوفية، وتشهد المنطقة نقلة حضارية كبرى خلال سنواتها الأخيرة، ويرجع ذلك إلى حزمة من المشاريع المنبثقة عن مبادرات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وتحرص دائرة شؤون الضواحي والقرى، على عقد سلسلة من الاجتماعات الدورية لموظفيها نهاية كل شهر في إحدى المعالم المميزة في إمارة الشارقة منها السياحية والتاريخية والثقافية، بهدف تعزيز التواصل بين الموظفين ولاستعراض المنجزات ومناقشة الأنشطة والفعاليات والمقترحات.