العقيد سامي النقبي: "الوقاية والسلامة من الكوارث" مسؤولية مجتمعية

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

أشار العقيد سامي النقبي مدير عام الدفاع المدني بالشارقة إلى أن مسؤولية الوقاية والسلامة وحماية الأرواح والممتلكات ليست مسؤولية الدفاع المدني فحسب، بل هي مسؤولية مجتمعية تقتضي تضافر جهود كافة شرائح المجتمع والمؤسسات الوطنية والخاصة لدعم ومساندة الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية والقيادة العامة للدفاع المدني، من خلال نشر الوعي الوقائي والتوعوي بين جميع أفراد المجتمع، لحثهم على القيام بدورهم الإيجابي كشركاء في حماية أنفسهم ومن معهم من خطر الحرائق بصفة عامة.

وتوجه العقيد النقبي بالشكر والتقدير، بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني، إلى رجال الدفاع المدني على جهودهم المخلصة وأدائهم البطولي والدائم لحماية الأرواح والممتلكات للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، مؤكداً على الإحساس بالفخر والاعتزاز الذي يسيطر على كل منتسب لهذا الجهاز العظيم ولهذا الوطن الغالي الذي يحتم علينا بذل المزيد والمزيد من العطاء والتضحية من أجله.

كما توجه مدير عام الدفاع المدني في الشارقة بالشكر والتقدير لكافة المؤسسات والجهات التي تشارك مختلف إدارات الدفاع المدني في مواجهة الكوارث والحد منها.