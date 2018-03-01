"موارد الشارقة" تخرج منتسبي برنامج "إدارة الجودة الشاملة"

الشارقة 24:

خرجت دائرة الموارد البشرية في الشارقة الخميس، منتسبي البرنامج التدريبي "إدارة الجودة الشاملة" من مختلف دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة، ويأتي البرنامج ضمن الخطة الاستراتيجية للدائرة التي تهدف لزيادة الوعي بنظام وسياسة الجودة لدى الموظفين، ورفع كفاءة المنتسبين وتأهيلهم للتعامل المتمكن مع كل مستجدات العمل.

وتحرص دائرة الموارد البشرية كذلك إلى تطوير مهارات الموظفين والتميز في معايير العمل لدى كل موظف، وحثهم على الاستفادة المثلى منها لإعداد قيادات متميزة وصقل مهاراتهم وتطوير أدائهم في مجال التنمية الذاتية.

وناقش البرنامج التدريبي تعريف إدارة الجودة الشاملة، وأهمية إدارة الجودة، والعلاقة بين إدارة الجودة الشاملة والمفاهيم الإدارية الأخرى، وتطبيق إدارة الجودة وأدوات تحسين الجودة والتقويم الذاتي ونماذج تقويم الجودة، والمراحل الأربعة لتطور بناء فريق الجودة، وعمليات الجودة الشاملة.