المنتدى الإسلامي بالشارقة يحتفي بتخريج منتسبي دبلوم "الخطابة والإرشاد"

الشارقة 24:

احتفى المنتدى الإسلامي بالشارقة الأربعاء، بتخريج الفوج الأول من منتسبي برنامج دبلوم "الخطابة والإرشاد"، والمتخصص في تطوير الحراك الثقافي والتنمية المعرفية بالإمارة، وتعزيز الملكات الخطابية لدى أئمة الإمارة، حيث استقطب البرنامج الأكاديمي لفيف من المتخصصين وتفاعل معه المهتمين والمشتغلين في حقول الثقافة الإسلامية.

وشهد كل من سعادة الدكتور ماجد بوشليبي أمين عام المنتدى الإسلامي، وسعادة عبد الله خليفة يعروف السبوسي مدير دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، حفل تخريج الفوج الأول من برنامج دبلوم "الإرشاد والخطابة"، وذلك ضمن العمل الثقافي المشترك بين المؤسستين، والرامي إلى تعزيز المهارات الأكاديمية لدى المشاركين من موظفي وأئمة مساجد الشارقة وخطبائها ووعاظها، وحماية للهوية الثقافية الإسلامية في المجتمع.

وألقى سعادة د.ماجد كلمة رحب في مستهلها بالحضور الكريم، وأثنى على الشراكات العلمية والمؤسسية مع الجهات المختلفة بالإمارة، وأكد على أن نجاح برنامج الدبلوم المهني في الخطابة والإرشاد إنما هو ثمرة للعلاقات والاتفاقيات الثقافية الوطيدة مع دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، والتي تترجم لتطلعات الحكومة الرشيدة في تعزيز المجتمع بمهارات الخطابة وتفعيل دور الإرشاد الديني، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في رعاية الثقافة الإسلامية، ودعم التكامل المؤسسي البناء بين الجهات الثقافية بالإمارة، والهادف إلى الارتقاء بالوعي المجتمعي بالثقافة الإسلامية.

وشدد د. بوشليبي أن برنامج الدبلوم برنامج علمي أكاديمي نفذ على مدار العام المنصرم، وهدف إلى تنمية قدرات العاملين في حقل الشؤون الإسلامية، وتفعيلاً للوعظ الديني المتزن لدى أهل المنابر والخطباء، حيث اشتمل البرنامج على العديد من الدورات التدريبة، المتنوعة في مبادئ الاعتدال والثرية بأسس الوسطية السمحة.

وأردف د. ماجد قائلاً: إن مجمل موضوعات الفقه الإسلامي، والمسائل الدعوية المعاصرة والحديثة، تم تقصيها وتداولها بشكل مفصل عبر برنامج الدبلوم، حيث خضع المشاركون للتطوير العملي والأكاديمي، والتدريب المهني المصاحب، بهدف تطوير أدوات الخطابة وملكات الإرشاد لديهم، ونبه على أن البرنامج إحدى أدوات المؤسسية للتوجه إلى المجتمع، وعنصر من عناصر المنتدى الإسلامي في تحقيق أقصى فعالية لاستراتيجيات الثقافة الإسلامية بالإمارة، وبين أن المنتدى الإسلامي يسعى إلى تأصيل استخدام العربية الفصحى وظيفياً بين الأفراد وفي إطار متطلبات الحياة اليومية.

من جانبه ألقى سعادة عبد الله خليفة يعروف السبوسي مدير الشؤون الإسلامية بالشارقة كلمة، كلمة أعرب فيها عن سعادته بالإنجاز العلمي للمشاركين في برنامج دبلوم الإرشاد والخطابة، وفخره بالمخرجات، والنتائج الملموسة من انخراط 26 إمام في برنامج متكامل يحقق رؤية دائرة الشؤون الإسلامية في الارتقاء بمستوى الخطابة والوعظ بالإمارة، ويواكب متطلبات المجتمع المعاصرة، من خلال عملية التطوير المستمرة عبر برامج ورش متنوعة يشارك فيها الأئمة، والتي من شأنها أن توفر لهم التكييف المهني الموائم لطبيعة أعمالهم الحيوية في المجتمع، وذلك بتطوير قدراتهم، واستعداداتهم في التكيف مع المسؤولية الكبيرة المنوطة بالإمام في المجتمع، وبشكل يلبي متطلبات الخطط التنموية التي تصوغها الإمارة في إطار رؤية حكيمة تجاه أهمية الثقافة الإسلامية وتعزيز مفاهيمها الأصيلة بين الأفراد.