"الأسرة" باستشاري الشارقة تعد محاور مناقشة سياسة "الضواحي والقرى"

الشارقة 24:

اجتمعت لجنة شؤون الأسرة في المجلس الاستشاري بإمارة الشارقة، بحضور أعضاء وعضوات المجلس، لإعداد محاور مناقشة سياسة دائرة شؤون الضواحي والقرى في الإمارة، تمهيداً لطرحها خلال انعقاد جلسة المجلس المقبلة والتي ستعقد في الثامن من شهر مارس الجاري.

ترأست الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس في مدينة الشارقة، الخميس، فاطمة علي حميد المهيري رئيسة اللجنة، بحضور بطي خلفان بن سرور الكتبي، وسلطان عبد الله الشرقي، ونورة محمد بن خليفة الطنيجي، والدكتور خليفة عبيد بن دلموج، ومحمد حمد المنصوري، وراشد سعيد الهناوي، وثاني هزيم السويدي، ومن الأمانة العامة للمجلس هدى الحمادي وإسلام الشيوي.

وتناولت فاطمة علي المهيري مع الحضور من أعضاء وعضوات المجلس مختلف مهام وأدوار واختصاصات الدائرة وما تقوم به من جهود في إنجاح أعمال "الضواحي 6" التي تشرف عليها، مشيدة برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في إنشاء الضواحي لتكون حلقة الوصل بين الحكومة والمجتمع لتحقيق التنمية المستدامة التي ينشدها سموه.

واستعرضت لجنة شؤون الأسرة نتائج اجتماعها مع رئيس ومدير دائرة شؤون الضواحي والقرى وكوادرها وما اطلعوا عليه من أدوار للضواحي بعد أن قدموا شرحاً وافياً عن أهداف الدائرة واختصاصات الضواحي وما يناط بها من مهام وطنية في التواصل مع أهالي الأحياء وتوفير مستوى المعيشة، علاوة على دورها الاجتماعي في تقوية أواصر الترابط والتلاحم والمحافظة على الأمن المجتمعي ضماناً لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وبعد النقاش المستفيض أقر الأعضاء والعضوات أهم المحاور والأسئلة وعدداً من المقترحات التي سيتم طرحها في الجلسة المقبلة والتي من شأنها أن تثري عمل الدائرة وتدعمها فيما تتولاه من أعمال ومهام.