نادي دبا الحصن يكرم الدفاع المدني

الشارقة 24:

كرّم عبد الله سالم محمد البواب نائب رئيس نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي، وجاسم سليمان درويش رئيس لجنة الثقافة المجتمعية بالنادي، مركز الدفاع المدني بمدنية دبا الحصن، بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني الذي يوافق اليوم الخميس 1 مارس، وتقديراً لما يقوم به المركز من جهود متواصلة وعظيمة للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع والأفراد من أخطار الكوارث الطبيعية والبشرية والتقليل من الآثار المأساوية التي تنجم عنها.

ومن جهته شكر المقدم سلطان سعيد الشحي مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، نادي دبا الحصن على اللفتة الكريمة والتعاون مع المركز لأمن وسلامة المجتمع والأفراد.