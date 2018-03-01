فريق "بصمة زايد" بشرطة الشارقة يرفع علم الدولة على أعلى قمة جبل في الإمارات

الشارقة 24:

في إطار مبادرات القيادة العامة لشرطة الشارقة واحتفاءً بعام زايد، قام فريق بصمة زايد التطوعي من الشرطة النسائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، الخميس، برفع علم دولة الإمارات وشعار عام زايد على جبل جيس برأس الخيمة، أعلى قمة جبل في الإمارات.

وأفادت الملازم حورية الزرعوني من مكتب القائد العام، أن فريق بصمة زايد هم مجموعة من العاملين بشرطة الشارقة شقوا طريقهم تحت مظلة العمل التطوعي لينشروا رسالة عطاء وترابط وتكاتف بين أفراد المجتمع، وحملوا على صدورهم مسمى فريق "بصمة زايد" التطوعي، نظراً لدور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، المشرف في العطاء، مع محاولة السير على نهجه لينطلقوا في عطائهم ورغبتهم في جعل العمل التطوعي جزءاً من حياة كل فرد في المجتمع.

وسمي الفريق نسبة للبصمة الواضحة التي وضعها فقيد الأمة العربية والإسلامية، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، المؤسس الباني، الذي أرسى مفاهيم التطوع ميدانياً، بسلوكه وممارسته الشخصية الوطنية المميزة، وهو يرسم معالم طريق المستقبل والنمو والتطور والازدهار، ليس للإمارات فحسب، بل للإمة العربية والإسلامية.

كما قام الفريق بدراسة أهم المقترحات والمبادرات التي يتم تطبيقها احتفاء بعام زايد حيث تم تطبيق مبادرة "في كل كبد رطبة"، والمعنية بتوزيع سلال خاصة لإطعام الطيور، حيث تم وضع سلة أعلى قمة الجبل، الخميس.