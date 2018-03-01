"الشارقة للاتصال" ينظم ورشة "الإمارات تبتكر"

الشارقة 24:





ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار 2018، نظم مركز الشارقة للاتصال التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة ورشة تدريبية بعنوان "الإمارات تبتكر"، قدمها د. عبد الله الدرمكي "أكاديمي ومحاضر في التحفيز وتطوير الذات" مستعرضاً العديد من المحاور المتعلقة بالابتكار، بما فيها التعريف بالإبداع والابتكار وكيفية ترجمة الأفكار الإبداعية على أرض الواقع، لتخدم وتطور العمل مما يسهم في زيادة الإنتاجية مع مراعاة تهيئة البيئة المناسبة وتوفير الوسائل المتاحة للابتكار، والتي تنبع أساساً من مراحل التطوير، مع بيان أن الحياة الابتكارية لا تأتي من فراغ فلا بد من الثقة بالنفس وعدم الخوف من الخطأ، وعلى المبدع أن يثق بقدراته وإمكانياته.





حيث شارك موظفي المركز في ورشة العصف الذهني لتطوير الأعمال والخدمات باستخدام التفكير الإبداعي، كما تناولت الورشة تمرين لتنشيط العقل ولتوليد الأفكار وترسيخ ثقافة الابتكار بين الموظفين، فإن الابتكار هو نتيجة التفكير الإيجابي، حيث يؤدي الابتكار لخفض النفقات وزيادة الإنتاجية، وتحسين الأداء.





وأكد المهندس خالد عمر النقبي مدير مركز الشارقة للاتصال، أن الابتكار في العمل الحكومي من أحد مناهج دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يسهم في تطوير رؤية المركز والخطط الاستراتيجية المستقبلية، ويأتي الابتكار لتعزيز ثقافة العقول النيرة لتساعد في تطور المجتمع، لذلك سيستمر المركز في تنظيم جلسات العصف الذهني وتطبيق الأفكار المساهمة في استدامة نمو الابتكار والإبداع في العمل، ولمواكبة وتلبية الاحتياجات المتنامية للعمل الحكومي في الدولة.





وفي ختام الورشة كرم مدير المركز مقدم الورشة والموظفين لمساهمتهم في تطوير العمل ووضع بصمة ابتكارية في المركز.