"التربية" ومجلس الشارقة الرياضي يطلقان دورة الألعاب المدرسية

الشارقة 24:

أطلقت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي النسخة الأولى من دورة الألعاب المدرسية على مستوى المدارس الحكومية والخاصة بالبنين والبنات في إمارة الشارقة والمولودين بين عامي 2001 و2010، بهدف الارتقاء بالمنظومة الرياضية والتعليمية في ربوع الإمارة الباسمة وتطوير الثقافة الرياضية لفئة كبيرة في المجتمع الإماراتي وهي فئة الطلاب في إطار التكامل والانسجام مع الدور المحوري والأساسي للوزارة في تربية وتنشئة أجيال واعية مسلّحة بثقافة العلوم والرقي والأخلاق والانتماء لهذا الوطن المعطاء.

ومن هذا المنطلق، قال الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي: "إن الاستثمار في تنمية القدرات البشرية وإسعاد الإنسان ركيزة أساسية لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وفي إطار السعي لترجمة هذه التوجيهات السامية إلى واقع ملموس، فإننا أطلقنا هذه المبادرة إيماناً من المجلس بضرورة الارتقاء بمخرجات الرياضة المدرسية في المدارس الحكومية والخاصة في إمارة الشارقة والتي تعد الرافد الأساسي للرياضة الأهلية والتي تغذي بدورها المنتخبات الوطنية بالعناصر الموهوبة.

وأضاف رئيس مجلس الشارقة الرياضي، "تهدف هذه المبادرة بالدرجة الأولى إلى تعزيز القطاع الرياضي بتوسيع أعداد الممارسين انطلاقاً من المدارس واكتشاف واحتضان المواهب الرياضية وإعدادهم للمنافسات الرياضية وإرساء شراكة فاعلة بين الأندية الرياضية والمدارس الحكومية والخاصة ممثلةً بوزارة التربية والتعليم للنهوض بالرياضة الوطنية وفئة الشباب والاستفادة من المنشآت والمعدات والتجهيزات الرياضية الموجودة في أندية الإمارة المتنوعة وغرس بذور الثقافة الرياضية لدى طلبة المدارس من خلال ترسيخ أسس المنافسة الشريفة والروح الرياضية وفق المبادئ الأولمبية".

وأثنى الشيخ صقر القاسمي بشكل كبير على مجهودات وإسهامات وزارة التربية والتعليم لإطلاق هذه الدورة وشكرهم على الثقة والتجاوب حينما منحت إمارة الشارقة شرف استضافة هذا الحدث الرياضي المميز، مؤكداً في الوقت عينه أن مجلس الشارقة الرياضي لن يألو جهداً لاستخراج أفضل نسخة ممكنة من الدورة الحالية وسيقوم بوضع الخطط اللازمة واتخاذ القرارات المختلفة وحشد الدعم اللازم من كافة العاملين في القطاع الرياضي في الإمارة لإنجاح الدورة على المدى البعيد وتحقيق الأهداف المرجوة منها والتي حتماً تتكامل مع الأدوار الوطنية والتربوية والأخلاقية المنوطة بوزارة التربية والتعليم في إمارات الخير والعطاء.

وأكد الشيخ صقر القاسمي، أن منافسات البطولة التي تشتمل على مجموعة متنوعة من الألعاب الفردية والجماعية للبنين والبنات، انطلقت يوم 21 فبراير بكرة قدم الصالات فئة البنين في ناديي خورفكان والذيد ومركز الطفل في الرقة وتواصلت يوم 24 فبراير بمنافسات التايكواندو للبنين والبنات في نادي الشارقة للدفاع عن النفس.

وأضاف الشيخ صقر القاسمي، أن المنافسات استمرت بمجموعتي كرة اليد بنين يوم 28 فبراير في ناديي الشارقة واتحاد كلباء، وتستمر بتاريخ 3 مارس كاراتيه البنين والبنات في نادي الشارقة للدفاع عن النفس، و7 مارس مجموعتي كرة السلة بنين في ناديي الشارقة الرياضي واتحاد كلباء، و10 مارس منافسات الرماية بنين والقوس والسهم والمبارزة بنين وبنات جميعها في نادي الشارقة الرياضي فرع الحزانة، فيما يشهد تاريخ 14 مارس انطلاق منافسات مجموعتي كرة الطاولة بنين في ناديي الشارقة الرياضي فرع الحزانة ودبا الحصن، في حين تنطلق منافسات الريشة الطائرة بنات والجودو بنين بتاريخ 17 مارس في كل من مركز واسط للناشئة ومركز شباب الشارقة بالترتيب، وتختتم منافسات البنين بإقامة جميع النهائيات في تاريخ 21 مارس في نادي الشارقة الرياضي.

واستطرد الشيخ صقر القاسمي قائلاً: يتم التحكيم خلال هذه الدورة وفق القواعد واللوائح الأساسية للاتحادات الرياضية المحلية والدولية ذات الصلة وجاءت أعداد العناصر المشاركة في الفرق كالتالي: 5 لاعبين أساسيين و5 احتياطيين وتغييرات مفتوحة في كل من كرة قدم الصالات والسلة واليد، و3 لاعبين كحد أقصى في كرة الطاولة، و5 لاعبين في الرماية وعدد مفتوح في باقي الرياضات، فيما تم تقسيم منافسات الألعاب الجماعية إلى مجموعتين تضم الأولى مدارس مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى والثانية مدارس المنطقة الشرقية، كذلك وضعت مواقيت المنافسات بشكل يتناسب مع ظروف الطلبة المشاركين وتوفر الملاعب الضرورية للاستضافة بالتنسيق مع مجلس الشارقة الرياضي.

يذكر أن البطولة تنظّم بإشراف مباشر من وزارة التربية والتعليم ومجلس الشارقة الرياضي، من خلال تقديم جميع التسهيلات لتسجيل الفرق المدرسية وإنجاز الأمور الإدارية وتوفير وسائل المواصلات والأزياء الرياضية حيث تم الاشراف على كشوفات اللياقة الطبية للطلبة وأهليتهم والتخطيط الفعال لهذا الحدث الكبير بكل تفاصيله.